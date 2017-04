Els Furs en l'imaginari colectiu

Encara que els Furs del Regne de Valéncia no foren abolits el 25 d'abril sino el 29 de juny de 1707, l'imaginari colectiu sempre ha vist en la derrota d'Almansa -eixe «mal que a tots alcança» - l'orige de la nostra decadència com a poble. L'historiador Vicent Boix, gran entre els grans de l'historiografia valenciana, fon provablement el primer que, a l'hora en rigor i en intenció reividicativa, rescatà de l'oblit aquelles velles lleis que Jaume I s'autoimpongué al jurar-les en 1261, i impongué a perpetuïtat a tots els reis de Valéncia.

En els 'Apuntes históricos sobre los fueros del antiguo Reino de Valencia', publicats en 1854, Boix llamentava que d'aquell règim foral només quedaven «el tribunal de los Acequieros (.); algunas costumbres populares; restos de trages en nuestros labradores, y nada más. Todo ha ido desapareciendo desde que Felipe V abolió despóticamente la libertad de Valencia. La obra del gran Rey aragonés Jaime I fue destruida por el Rey francés Felipe de Anjou».

Boix, que fon croniste oficial de la ciutat de Valéncia i president honorari de Lo Rat Penat, establia un paralelisme immediat entre la pèrdua d'aquelles lleis i el centralisme asfixiant i corrupte de l'época: «Las provincias no son ya más que unas colonias desgraciadas: envían al corazón su sangre, sus riquezas, su historia; la vida va de los estremos al centro: en cambio recibimos la Gaceta. La centralización ha cogido todos los hilos de la administración pública; ha concentrado en unas pocas manos todos los intereses, todas las ambiciones, todas las esperanzas y todos los vicios. (.) Es horrible el despotismo que en el día se oculta bajo la máscara de lo que llaman Estado, a quien nadie conoce, y que hace sentir su tiranía, sin que podáis herirle en un costado».

Décades més tart, seria el doctor Faustí Barberà, vicepresident de Lo Rat Penat, qui en el seu famós discurs 'De regionalisme i valentinicultura', pronunciat en 1902, afirmava que «els valencians no podém oblidar q'un cesarisme despòtich doná'l còlp de mòrt á nòstres institucións seculars y á nostra autonomía en aquell malahit decret de 29 de Juny de 1707». Barberà reclamava un valencianisme que es proyectara cívicament: un moviment d'ampli espectre en el que s'identificaren per igual l'industrial, el soldat o el pintor. Un valencianisme en el que no es guanyaren seguidors fent créixer «el sentiment fosch é impulsiu asòles», per definició efímer i manipulable, sino que es sustentara en l'història i la raó per a «fer sá, robust y duradér patriotisme». Eixe, per desgràcia, continua sent el repte del valencianisme del sigle XXI: devindre un moviment transversal, de masses, que impregne tot l'espectre polític, sustentat en la llealtat a la pròpia història i identitat, el rigor del bon govern i la conveniència del progrés econòmic, més que en la pura excitació impulsiva de sentiments reactius.