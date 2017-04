Europa al límite

La política europea vive en una provisionalidad asfixiante. Es esa que te invade cuando estás sentado sobre una bomba de relojería y no sabes si acertarás a desconectar el cable adecuado para desactivar el artefacto. Viendo los nervios de Bruselas se comprendía que en las elecciones francesas estaba en juego no solo la presidencia de un país sino también la continuidad del proyecto europeo.

Hay quien sostiene que a la Unión Europea le queda muy poco de vida, pero la batalla, tenga lugar o no la ruptura del continente, promete ser larga y tormentosa. Ya no caben parches inútiles, o se refuerza la unidad y la integración europeas o se cierra el invento y cada uno va por su lado. Lo malo es que en Europa ir cada uno a su aire suele implicar, según nos explica la Historia, una gran posibilidad de que haya conflictos, inestabilidad e incluso guerra.

O Europa hace una revolución desde dentro y reforma sus estructuras obsoletas o la revolución la harán no tardando mucho los radicales de derecha o izquierda. De lo contrario llegará el día en que se produzca un accidente electoral y entonces será el principio del fin de la Europa Unida.

Es el tiempo de las revoluciones de Macron en Francia o de Rivera en España, de sujetos que quieren cambios profundos antes de que la decadencia de las instituciones ya no tenga remedio, de tipos con aire fresco que carezcan de complejos y que pongan orden en la inmigración, impulsen la economía y se preocupen del ciudadano medio europeo para que este no se sienta seducido por la tribu y la llamada populista. Es la hora de los radicales que sin embargo están dentro del sistema para que no triunfen los radicales que están fuera. Es el momento de los extremistas de centro, esos revolucionarios que necesita el sistema para no ser destruido.