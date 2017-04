Los policías y los manguis que conozco, personas que me nutren de sucesos para novelas de ficción basadas en trapisondas reales, me comentan por separado una especie de rasgo que, en general, se suele cumplir. Me explico: los delincuentes clásicos, digamos los de toda la vida, asumen que si la ley les pilla deben penar con dignidad. Han jugado y han perdido, se comen el marrón. «Mi trabajo consiste en ser más listo que los maderos, si me trincan es que he sido más tonto y me jodo», me confesó un narco. «Yo respeto a la pasma; ellos hacen su trabajo y yo el mío», añadió la mar de sincero.

Sin embargo, con estos delincuentes de cuello blanco cobijados bajo las membranosas alas de la política, acontece un fenómeno que me asombra. Se diría que la pasta de sus latrocinios la consiguieron con su esfuerzo, con el sudor de su frente, con sus dotes para trabajar y levantar empresas. Escamotean un dineral mediante sus chanchullos de comisionista truculento y luego muestran un empeño titánico a la hora de camuflar esos millones mediante ingenerías financieras de altos vuelos. Han robado, y mucho, pero todo ese oro lo consideran de su sagrada propiedad y sospechamos que no admiten su caída. Exhiben semblantes indignados y caminan como prohombres a los cuales se les somete a una cruel injusticia. Ellos, tan puros y listos, tan diligentes y nobles, se ven arrastrados hacia el fango del presidio. Parece que sufren una amnesia extravagante y que no recuerden cómo se embolsaron esas fortunas. Los delincuentes tradicionales, al menos, en el plano moral, demuestran mayor honradez y hombría. Han jugado y han perdido. Se aguantan y punto. Era como cuando copiabas en clase y el profe te atrapaba. Jamás se te ocurría protestar cuando tus manos sujetaban la chuleta. Los delincuentes de cuello blanco sí protestan.