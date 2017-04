Se observa cómo los partidos políticos tienen querencia hacia el centro. Desde este punto creen posible, y a veces lo logran, hacer de bisagra y participar en los gobiernos. Si se decantan hacia un lado, gustan de denominarse de centro-derecha o centro-izquierda. Toda regla tiene sus excepciones y facilmente 'podemos' señalar una en España muy estrepitosa y que disfruta difundiendo pánico.

Sucede que el centro se define por sus extremos y si en España sólo tenemos a un lado una extrema-izquierda, y al otro lado un centro-derecha, por referirse a los partidos con representación paralmentaria, que son los que en definitiva cuentan, ya me dirán dónde situaremos este pretendido punto central. ¿Dónde están la derecha y la extrema-derecha?

Aunque para los políticos los refranes o referencias éticas tienen poco valor, es posible que la querencia a centrarse se base en el aforismo «la virtud está en el término medio». Principio falso, porque en efecto no habrá quien pretenda que entre el santo y el asesino, la virtud esté en el punto medio.

Lo que pasa es que en nuestro arco parlamentario la virtud no se encuentra en ningún sitio. Ardua tarea la de la Conferencia Episcopal cuando pretende aconsejar ante unas eleccciones, porque si hay que votar a un partido con principios cristianos o simplemente que no los vulnere, no encontrará ninguno como no sea fuera del Parlamento. Entonces funciona el voto útil para el mal menor, que no deja de ser un mal cada vez mayor, y se traduce por un partido muy 'popular'.