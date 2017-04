Sr. Grezzi, no le encuentro explicación a que ahora quiera quitar un carril a los coches y ensanchar las aceras. Sólo tiene que ir a cualquier hora y podrá comprobar que las aceras son suficientes, pues no hay un exceso de transeúntes, y la calzada es insuficiente muchas horas para el transito de coches, autobuses y taxis. No tiene lógica gastar dinero en una reforma que solo servirá para estropear una calle. Por favor, esté quietecito una temporada y no tire nuestro dinero a la basura.