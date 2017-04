Los coches de alquiler con conductor son un negocio antiguo, aunque su despegue definitivo corresponde a la era industrial. En los inicios del ferrocarril, los viajeros que llegaban a las estaciones exigían continuar el viaje por la ciudad en condiciones análogas de comodidad y rapidez. O, simplemente, preferían tomar un guía mecanizado. Los coches de caballos esperando a las puertas de estas estaciones son una estampa habitual de esos primeros tiempos. El automóvil sustituyó rápidamente estos vehículos y su auge provocó el ascenso de los coches de alquiler. Los primeros taxis fueron de tracción eléctrica con baterías, pero poco a poco se impuso el motor de combustión interna.

No obstante, en sus primeros años, el taxi era un servicio de lujo. Pero el abaratamiento de la producción de automóviles produjo un aumento espectacular, en la década de los años veinte, y consiguientemente una bajada de los precios. Desde el principio, la competencia entre las empresas de coches de alquiler y los empresarios autónomos ha sido una constante en este sector empresarial, y la intervención de la Administración apareció como inevitable. El aumento de todo tipo de tráfico en las ciudades llevó a reglamentar el funcionamiento de los taxis, que fueron obligados a incluir, además del taxímetro, un distintivo visible en la carrocería, al tiempo que se establecían los primeros reglamentos de carácter municipal.

Esta regulación llevó pronto a la limitación del número de licencias, que se iba a convertir en otro de los elementos de conflicto entre Administración y empresas. Actualmente, el anuncio de una nueva regulación por parte de la Generalitat Valenciana ha abierto un debate en el mundo del taxi. Pero es la aparición de las plataformas como VTC o Uber, alquiler de vehículos con conductor, lo que realmente planea sobre el futuro de un sector cuya importancia económica y social es muy notable. Las movilizaciones de los taxistas van en esa línea. En Italia, el Tribunal Civil acaba de emitir un fallo que obliga a Uber a cesar sus actividades en el país por entender que dicha empresa competía de forma desleal con otros servicios. Y en Francia, el fenómeno ha sido objeto de intenso debate en la reciente campaña electoral.

Son los afectados los que mejor pueden aportar los argumentos para la información y el debate. No obstante, conviene señalar que estamos hablando de una actividad que se desarrolla sobre una infraestructura que es pública y muy especial, de un alto valor social y económico: el espacio público. Esa circunstancia, en mi opinión, justifica por sí sola que la Administración mantenga el derecho y la obligación de regular la actividad, como ocurre con los taxis, por considerarla un servicio público.

Me interesa, no obstante la trascendencia del conflicto, destacar la función del taxi en la movilidad urbana, que es primordial. El taxi sirve a un importante segmento de los desplazamientos, tanto urbanos como interurbanos, que no pueden atender los transportes tradicionales, y resulta especialmente útil para los sectores más vulnerables. Pero su potencial está todavía por explotar, como es el caso de la concertación con instituciones públicas y empresas privadas, que aparece como una vía muy interesante. En los planes de empresa, en los conciertos con centros que originan grandes desplazamientos, o en la combinación con los ferrocarriles, como ocurre en Holanda. Ya lo hacen los juzgados y otras administraciones , y sería deseable que el Mercado Central adopte esa estrategia para favorecer a los compradores que quieren prescindir de su vehículo. En definitiva, el taxi ha de entrar en la lógica de la intermodalidad.

Es cierto que el taxi queda en la memoria colectiva como un transporte caro, pero a veces las cuentas se hacen de forma incompleta, porque la percepción de los costes del vehículo privado resulta equívoca a la baja si se compara, para determinados usos, con los de los taxis. Pero sobre todo, si se pretende liberar a las personas de la excesiva dependencia del vehículo propio, más apto para trayectos interurbanos, tomar un vehículo con todas las garantías públicas es una opción más razonable. Resulta sintomático ver cómo las grandes marcas de coches están cambiando sus estrategias. Un reciente anuncio de BMW apostaba claramente por usar la bicicleta en la ciudad, mientras el presidente de Ford vaticinaba hace poco un decrecimiento de la propiedad como tenencia mayoritaria del coche en la ciudad.

En cualquier caso, y los afectados lo saben bien, el sector del taxi precisa dar pasos firmes en su modernización. Saben también que el calmado del tráfico es un buen aliado, como lo es del bus. La importante renovación de la flota por vehículos híbridos es un paso muy positivo, pero los tiempos y las exigencias de los clientes avanzan a toda máquina, las nuevas tecnologías son una herramienta cada vez más utilizada. Sin embargo, no olvidemos que otros sectores menos jóvenes de la sociedad todavía prefieren acercarse a una parada o levantar la mano en plena calle: ¡Taxi!