EL STEPV LO HA HECHO MUY BIEN

Hasta sus mayores enemigos lo tienen que reconocer: el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) lo ha hecho muy bien. Muy bien para sus intereses, claro está, no para el bien de la sociedad a la que dicen servir. ¿Y cuáles son esos intereses? Pues como cualquier otro sindicato nacionalista, el de ayudar a construir un proyecto nacional, en este caso el valenciano, proyecto que forma parte de otro más amplio denominado països catalans. El nacionalismo catalán y el vasco lo vieron claro hace ya más de treinta años, cuando se aprobaron los respectivos estatutos de autonomía. Lo importante es controlar la educación, imponer la lengua 'propia' (como si el castellano fuera ajena), colar el mensaje, desterrar 'lo español', priorizar lo autóctono. Y para este objetivo es prioritario manejar los hilos del cuerpo de profesores. Los sindicatos tradicionales menospreciaron este sector, como en realidad hicieron con casi todos los oficios que excedían los estrictos límites del sindicalismo obrero de principios del siglo XX. El resultado de su miopía, a la vista está, cada vez más marginales, con menor presencia en la sociedad. Dejaron por tanto el campo libre para una organización que ha conseguido ser mayoritaria pese a representar una opción ideológica que en la Comunitat Valenciana está muy lejos de serlo. En las universidades ha ocurrido algo parecido, el desistimiento de unos ha provocado el dominio de grupos y sensibilidades que en las elecciones generales, cuando votan todos los ciudadanos, apenas alcanzan representación, mientras que en los claustros imponen su ley, la del rodillo. El STEPV ha tenido paciencia, supo aguantar las dos décadas en la Generalitat de un PP que como no quería líos con el profesorado accedió y se plegó a sus condiciones a cambio de una paz social en las aulas que tan sólo se rompió en el tramo final, cuando el anuncio de los recortes -más que los recortes en sí- sacaron a la calle a docentes y alumnos que se manifestaban encima y que acudieron en tropel al olor de la sangre del Gobierno popular. Ahora mandan ellos, manda el STEPV, manda Escola Valenciana, manda Compromís, manda el nacionalismo. El sindicato tenía muy clara su hoja de ruta y la ha ido cumpliendo, consiguiendo lo que pretendía para el profesorado, con criterios muy profesionales. Lo último, la progresiva implantación de la jornada continua, revestida con el andamiaje propagandístico de las votaciones de los padres. Obviamente, mantienen cierta distancia con el conseller Marzà, no sea que se note demasiado, pero la comunión de intereses es total. La importancia estratégica de controlar la educación se irá viendo con los años. En Cataluña ya es comprobable. El STEPV lo ha hecho muy bien, vaya que sí, pero para ellos.