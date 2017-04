El secreto está en la biomasa

Días atrás cerró la planta de fabricación de biomasa de Ansó (Huesca). Y en febrero de 2014 solicitó concurso de acreedores la planta de cogeneración eléctrica por biomasa de Xàtiva, la más importante de España cuando V. Rambla la inauguró cuatro años antes. Lo menciono porque ambas contaron con considerables ayudas de la Administración. La Diputación General de Aragón aportó 600.000 de los 4 millones de euros que costó la promovida por una multinacional y la Mancomunidad comarcal. La Agencia Valenciana de la Energía contribuyó con 400.000euros a la construcción de la de Xàtiva. Y hasta donde he podido averiguar la Nova Diputació de València está aún más implicada, si cabe, que la vieja en la creación de otra serrería de éstas en La Font de la Figuera. La percha esgrimida para ello por el diputado Bartolomé Nofuentes es bien sabida: «reducir la huella de carbono» existente -primera noticia-, en La Costera, prevenir incendios forestales, etc. Y no es por nada. Pero si el negocio de Xàtiva se fue al traste por la drástica reducción de los incentivos públicos a las energías renovables, según su promotor. Y el aserradero pirenaico no dejó de generar pérdidas desde que entró en funcionamiento en 2011 por la baja demanda del serrín prensado (pellet) que producía, ¿qué sentido tiene que la corporación provincial continúe adelante con esta inversión, si se puede saber? ¿Generar el combustible necesario para amortizar los 17,2 millones destinados al 'Plan de eficiencia energética en equipos de calefacción' en 2014? No, desde luego porque lo que sobra es oferta. Anda que no se han creado plantas de biomasa: de huesos de aceituna, de ramas de poda, qué sé yo; Alberto Fabra inauguró una especializada en cáscaras de almendra: La 3ª más grande de Europa. ¡Cáscaras! Y las que se crearán. Más que huertos solares, si las instituciones no reprimen su verdor. La Generalidad subvenciona a fondo perdido hasta el 50% de cuanto material se adquiera para la fabricación de briquetas de biomasa y de cuantas instalaciones se adapten para el aprovechamiento térmico de residuos forestales, agrícolas e industriales. Una forma, por cierto, un tanto hipócrita de posibilitar la por otra parte perseguida y denostada incineración de desechos. Pero bien.

La cuestión es esa. Si la Generalidad ya se hace cargo de la mitad de cualquier inversión en este sentido, ¿a qué juega la Diputación? Mi no comprender. O entender casi menos que la pervivencia de prácticas otrora repudiadas. Derivada a la que no le concedo la menor importancia cada vez entiendo menos cosas. Digo yo si porque me estoy haciendo mayor. Pero, ¿y los 'kumbaià' que vivaquean en el Palacio de la Batlia? ¿Lo entienden ellos? ¿Son conscientes de que le están haciendo el caldo gordo a una industria que, de entrada, ya le ha ganado la batalla de la imagen a la petrolera y de salida no necesita arriesgar un euro porque la financia 'gratis et amore' la Administración?