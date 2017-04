Leche, cacao, avellanas y...

Azúcar, es lo que puso Alexis Marí, el exportavoz de Ciudadanos en Les Corts en un día que de por sí, iba a pasar sin pena ni gloria. De esos aburridos y con nula incidencia mediática. Pero Alexis tiene esa dosis de merequetengue que descoloca al político más curtido y despierta el interés del ciudadano de a pie, que a veces es lo que importa. Lejos de llevar la razón o no, me parece apasionante el binomio Marí-Punset. Ambos han dejado patente en varias ocasiones sus diferentes puntos de vista con la dirección de su partido. Tanto es así que el propio Alexis ridiculizaba al líder de su formación, Albert Rivera, acusándole de haberse tomado una sobredosis de Cola Cao matinal. Hay que estar muy loco, pasar de todo, ser un irresponsable o mantener un comportamiento coherente para actuar como lo viene haciendo Marí. Los suyos le odian y los de enfrente le aman ¿cómo y dónde acabará? La realidad del martes pasado es que el número del Cola Cao eclipsó un acto que convocó el presidente de Les Corts y que apenas llegó a reunir esa esperada unidad. En cuanto al acto institucional de después sobre la conmemoración de la Batalla de Almansa, un año más pasó sin pena ni gloria como era de esperar. Desde este punto de vista, el del interés del ciudadano sobre asuntos presuntamente importantes, aparece otro: la pugna entre Contelles y Betoret. Es muy probable que usted desconozca quiénes son y por qué se enfrentan. Ya nos encargaremos los medios de ponerle sal, pimienta y algo de sangre para llamar su atención. Realmente juegan un partido serio (sin merequetengue), en el que se pondrán las bases del futuro PP en Valencia. No sé si un buen vaso de Cola Cao puede ayudar a sus responsables para evitar dar lo que se prevee como un espectáculo interno innecesario, nada recomendable para la actual imagen del PP.