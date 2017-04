EL HUEVO Y LA CASTAÑA

Cada vez resulta más molesto para los interesados y más cansino para el común de los mortales el debate acerca de la continuidad de Voro y baile de candidatos para el banquillo. También es cierto que no se trata de una decisión sencilla y obviamente entraña muchos riesgos. Para eso están los altos ejecutivos del club y por ello cobran: por tomar decisiones y por equivocarse lo menos posible. Y son ellos quienes están dando vida al debate, salvo que estén atados de pies y manos a la espera del veredicto del amo, por no coger el toro por los cuernos. Sería esta, sin duda alguna, la mejor manera de zanjar el debate y de empezar a trabajar intensamente la próxima temporada huyendo de las improvisaciones que nos han llevado al fracaso en la actual. Si, de verdad, están convencidos que Voro es el entrenador adecuado para el próximo ejercicio no existe problema alguno para hacerlo público y no parece de recibo que el de l'Alcudia se tenga que enfrentar a un examen cada partido que dirige desde el banquillo porque quienes están en la toma de decisiones ya deben tener a estas alturas una valoración clara del entrenador actual con independencia de que gane un partido más o menos o de que determinados futbolistas decidan competir o no en los encuentros que les parezca oportuno. Si de verdad creen en Voro para un proyecto a largo plazo y desde su inicio es absurdo seguir mareando la perdiz. Lo acontecido el verano pasado con Ayestarán juega en contra de Voro y es evidente que la posible confianza en él no viene de atrás puesto que de ser así hubiera sido la primera opción tras el cese del vasco sin pasar por la taquilla de Prandelli. Pero convendría 'echar el freno' para tratar de construir la casa desde los cimientos porque, tanto si el elegido es Voro o es cualquier otro, sería necesario hacer un análisis profundo y partir de un proyecto sólido. ¿Qué equipo quieren que sea el Valencia? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué debe jugar el equipo para alcanzar la competitividad perdida y lograr los objetivos marcados? ¿Vamos a construir un equipo de toque o un bloque compacto cimentado en la solidez defensiva como principal argumento? Entiendo que todas estas incógnitas y algunas más deben estar despejadas en las cabezas pensantes de aquí o de Singapur porque , aún teniendo claro que no se trata de informaciones oficiales, me suena muy extraño establecer listas de candidatos con talantes tan dispares. Respetando profundamente la trayectoria de ambos, no me parece serio barajar en la misma terna a Marcelino y a Quique Setién porque su fútbol se parece como un huevo a una castaña y entiendo que el Valencia si ,de verdad, pretende hacer las cosas con sentido común debería empezar por tener claro a qué quiere jugar para después dar con el entrenador adecuado al tipo de juego elegido, en función de la plantilla posible para acercarse a objetivos realizables. Sea Voro, uno de los dos citados o quien decida quien tenga que decidir. Todo lo que no sea así es seguir dando palos de ciego.