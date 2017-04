Coherencia sólo a ratos

Alexis Marí ya no es portavoz de Ciudadanos en el parlamento autonómico. Y deja de serlo tras decidir sumarse a ese acto de protesta convocado en Les Corts contra los Presupuestos Generales del Estado para la Comunitat pese a las advertencias e indicaciones de responsables de su partido, con los que se reunió la semana pasada, de que no lo hiciera.

Falso. Lo sabe él y lo sabemos todos. Su portavocía en Ciudadanos era sólo cuestión de tiempo. Esa ha sido la gota que ha colmado el vaso. La excusa que ha servido a la dirección nacional del partido para destituirlo tras perder la confianza política en él hace ya muchos meses.

El presidente de la Generalitat, que no el de su partido, ha elogiado tras su destitución como síndic la coherencia de Marí al participar del acto fallido en que se convirtió el martes la cita institucional contra el Gobierno convocada por Morera y a la que sólo acudieron 14 de los 51 diputados y senadores nacionales. Un pinchazo en toda regla, por cierto.

Parece coherente que si uno firma una declaración institucional de rechazo a la inversión prevista por el Gobierno en la Comunitat respalde luego con su presencia el acto para escenificar la protesta. Pero para ser coherente, señor Marí, hay que serlo siempre. No un poquito. Ni a ratos. Y hasta el final. Y no parece mucho, pese a que se lo diga Ximo Puig, qué cosas, que el hasta el lunes portavoz de Ciudadanos en Les Corts siga en un partido de cuyo líder ha dicho que no entiende cómo se acuesta socialdemócrata y se levanta liberal o ultraliberal. Sobre todo si, como ha confesado por escrito, hay tantas cosas que no entiende. O si considera que silenciar la voz de quien no piensa como tú puede ser de acomplejados o de miedosos mediocres. No, no parece muy coherente seguir ocupando un sillón en esa formación política, señor Marí.

Derecho a discrepar con ese viraje a la derecha que, como usted lamenta, sufre su partido desde la celebración del congreso en febrero tiene todo el del mundo. Y puede que hasta razón. Pero si por coherencia se entiende la cualidad de la persona que actúa en consecuencia con lo que expresa, debería marcharse entonces. Salvo que en la nueva política, como en la vieja, la coherencia también pueda tropezar con el escaño. Y mucho más después de alardear tras su destitución de que el plus de portavoz está muy bien en la nómina pero no sirve para comprar almas. Por lo menos, la suya. Coherencia de nuevo, señor Marí.

Para marcharse, usted lo sabe bien porque ya lo hizo en UPyD hace años, sólo hay que dar un paso al frente. Y habitualmente, tener donde dirigirse. En su caso, quizá haya que esperar dos años para conocer ese destino y entender entonces que muchas de sus manifestaciones y apoyos al tripartito durante esta legislatura también han sido muy coherentes.