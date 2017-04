Aquí todo el mundo lee

Menudo disgusto llevo desde el pasado domingo. Y no es para menos. Entre una cosa y otra se me olvidó subir a alguna red social la foto con la última novela que he leído. Y eso en un día como el del Libro es un acto imperdonable. Tremenda osadía. Imagínate que alguien piensa que no leo, no podría recuperarme de esa terrible imagen. Uno puede reconocer que no va al cine o que no escucha a menudo música (y por supuesto que no ve la tele, que sigue considerándose un medio menor frente a los anteriores). Pero lo que nunca se ha de revelar en público es que no lee. Eso jamás. Revisen cualquier entrevista distendida realizada a un político. Es posible que admita que hace mucho que no compra un disco o que no se deleita con la gran pantalla. Pero lo que es impensable es que reniegue de la lectura. Ahí está el caso de nuestro presidente Rajoy, que no tuvo problema hace unos meses en confesar que no había visto ninguna película nominada a los últimos premios Goya. «No las he podido ver, para mi desgracia no voy al cine, leo novelas», dijo en una charla en Onda Cero. Pueden decir de uno muchas cosas, pero lo que nadie debe consentir es que lo tachen de no ser lector. Faltaría más.

Pocas celebraciones se rodean de más hipocresía que la del Día del Libro. El último CIS sobre el que se interrogó al respecto indicó que el 51,8% de la población española no ha comprado un libro en el último año, ni siquiera para regalarlo. ¿Alguien conoce a una persona que forme parte de ese casi 52%? Yo no. Deben de vivir en una realidad paralela. Yo a veces sospecho de determinados sujetos, pero nunca he logrado demostrarlo. En cuanto lo insinúas echan mano de algún título tras el que escudarse. Aún recuerdo la respuesta que me dio una consellera -pista: era de la materia en la que trabajo- cuando me interesé por su lectura más reciente. Me dijo que había sido el catálogo de una exposición sobre Jaume I... Y yo pensé que para ir leyéndolo en un autobús resultaría de lo más cómodo...

¿Qué sería de un Día del Libro sin las largas colas en las ferias para comprar ejemplares? O sin los reportajes en los Telediarios en los que quien más y quien menos reclama más celebraciones de este tipo. Y sin las redes sociales, en la que por obligación hay que subir una foto de la obra que tengas entre manos.

Yo no voy a confesar ahora que no leo (porque no es verdad) pero sí me atrevo a reconocer que lo hago bastante menos de lo que lo he hecho en otras épocas de mi vida. Me despisto fácilmente, se me acumulan las ofertas de ocio para disfrutar sin salir de casa, pierdo el tiempo consultando tonterías en el móvil y me cuesta concentrarme. Ahora, eso sí, cuando no tengo más remedio que leer (porque tomo unas relajadas vacaciones o viajo durante horas en tren o avión -son los momentos actualmente más propicios-) recuerdo enseguida lo mucho que se pierde ese 51% que no lee, esos que nadie conoce ni se sabe dónde viven.