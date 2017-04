Alguna prensa anglosajona afirmó que Melania Trump había ejercido la prostitución, con lo cual, en vista de los 24 años que la separan de Donald, se insinuaba que el magnate ahora en ocupaciones de César Imperial poco menos que la había comprado. Ya saben, la eterna historia de cuchicheos y murmuraciones biliosas: el amor se manifiesta imposible de todo punto entre un viejales millonario con una chica joven y guapa. La diferencia entre Macron y su esposa Brigitte también alcanza la cifra de 24 años. Pero ahora el joven es él, por lo tanto no ha lugar a la maledicencia que se desgrana a la inversa. Más bien al contrario, aquí se supone que asistimos a una historia de puro amor, de lindo amor, de bello amor. No me pronuncio en estos temas de la diferencia de edad porque no conozco a las parejas y, además, me importa un bledo su intimidad. Allá cada cual. Sólo me limito a constatar el diferente tratamiento que reciben unos y otros. Aseguran algunos cráneos privilegiados que la historia de amor entre Macron y la que fue su profesora engancha al personal. Me lo creo por lo que escucho. A ciertas personas, les nombras Macron y Brigitte y entonces entornan ojos cursis y se diría sus orejas agarran un violín invisible para que suenen melodías de fotonovela. Ya apuntó el terrible y abyecto, pero formidable escritor Céline, que «el enamoramiento es la felicidad absoluta al alcance de un caniche». Enterados los padres de Macron del affair con su profe, le mandaron a Paris para que la olvidase. «Volveré y me casaré con ella», cuenta la leyenda que sentenció aquel jovencito Emmanuel. Y cumplió su palabra. Ignoro si estamos ante una gran historía de amor con tintes stendhalianos o ante una muestra de inmadurez, determinación y cabezonería que logra asustarme. Francamente, no tengo ni idea. Ah, l'amour...