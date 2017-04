EL VENENO, POQUITO A POCO

Los viajeros ilustres que empezaron a visitarnos a partir del siglo XVI cantaron la belleza de la mujer valenciana y su carácter liberal a la hora de mostrar sus encantos. Al margen de las crónicas galantes en las que no faltaron las alusivas a la seducción en el paradisíaco burdel de La Pobla, quedaron en la crónica popular sucesos acaecidos con el 'gotot', el sibilino envenenamiento que sufrían viejos y ricos casados con hermosas del mundo rural, a quienes enviaban al otro mundo con tisanas a las que añadían, tarde tras tarde, el líquido de una adelfa estrujada. Tranquilamente, con delicadez hogareña se deshacían del hombre gracias a tan simple método: el 'gotot'.

Sin embargo, junto a las envenenadoras delicadas, en las páginas de los Dietarios de Ignacio Benavent y José Agramunt, en el interesante libro 'Memoria escrita-Historia viva', se narran sucesos que no tienen nada que envidiar a casos espeluznantes de hoy. Asombra y divierte el coraje de la esposa de Diego de Vintimilla, cuando éste se casó por segunda vez falsificando documentos e inventando la doble vida. La segunda esposa aceptó las falsedades que el hombre contaba respecto a las noches que no iba, pero tenía su coraje y pensó y repensó en el castigo. «A este me lo cargo», se dijo. Y una noche en que apareció cariñoso y arrepentido, lo durmió/drogó de tal forma que en combinación con la esclava que tenía, lo degollaron; y acto seguido le sacó los ojos, la lengua y el corazón. Por la ventana lo echaron a la calle y santas pascuas. A la esclava le dio dinero y joyas, y ella, cuando el vecindario fue un clamor a gritos, se escapó para presentarse ante el Duque de Calabria, virrey de Valencia, a quien confesó lo sucedido, esperando clemencia. El Duque de Calabria la mantuvo unos días en el palacio real, pero todo se complicó cuando el confesor al que recurrieron aseguró que la justicia no era el diente por diente.

En fin, que fue decapitada; las damas le aplaudieron y tomaron buena nota para dar otra muerte sin tanto melodrama. El 'gotot' era lo más eficaz.