Marine Le Pen se aparta temporalmente de la presidencia del Frente Nacional para alargar su base electoral y enfrentarse a Macron. «No soy la presidenta del FN, soy la candidata a la presidencia». Se referirá a delegar las cosas del partido, pero parece el Burt de 'Enredo' cuando chasqueaba los dedos y creía ser invisible. Los franceses no ciegos van a ver a Marine como presidenta del FN. Tras la dimisión de Esperanza Aguirre, Rita Maestre ha sentenciado: «No es suficiente». Como Bette Davis y Joan Crawford en 'Feud' (una asegura que no fue suficiente ser la actriz más guapa y la otra que no lo fue ser la de más talento). Zapatero ve prejuicios en Cataluña hacia Susana Díaz por ser mujer y andaluza, como si no tuviera suficiente con ser Susana Díaz. Hillary Clinton sigue pensando que una de las razones de su derrota fue ser mujer. Tras su previsible derrota, quizá Marine comprenda que no fue suficiente dejar el papeleo del partido.