Política y humanismo

Un médico no será del todo un buen médico si no tiene un poso humanista, si no es una persona que aprecie la cultura, la verdad y la belleza. Porque desde esos valores universales es mucho más fácil enriquecer la compasión y la empatía. Que todo enfermo necesita. Y quien dice un médico, dice un abogado, un maestro, un conductor de autobús, un economista o un administrativo. Sin el acercamiento a los bienes que la cultura confiere, sin esa vida que se eleva sobre la cotidiana vida, para darle más sentido y profundidad, uno transita una existencia rala, que obviamente puede y debe ser honesta y respetable. Pero a la que le faltará ese plus imprescindible que, como seres humanos nacidos en este tiempo, no debemos ignorar. El plus de la cultura, del humanismo. Y no me refiero a que todos tengamos que leer a los filósofos antiguos griegos, lo que por otra parte siempre conviene.

Si hay una tarea que requiere muy especialmente de sus integrantes que sean humanistas es la acción política. Porque es la más decisiva de todas. Pues bien, en las últimas décadas han ido desapareciendo los políticos humanistas, al menos en España. Y han sido sustituidos, en no pocos casos, por tipos vulgares, cuando no por personas que tienen una falta de ética, no solo de cultura, muy por debajo de la media de la sociedad. Tenemos, en general, una clase política de mediocres.

En Valencia estamos en plena feria del libro, la fiesta de la libertad. La sociedad, nos dicen, lee más, después de años de fuerte crisis. El libro de papel, el hermoso invento insustituible, vuelve con cierta fuerza. Lentamente, las cosas van a mejor. Y aunque se lean muchos libros que no son exactamente literatura, sino meros productos editoriales, algo es algo.

Y vuelvo a los políticos. Para resaltar que algunos de los nuevos dirigentes valencianos, al margen de sus aciertos y sus errores en la acción pública parecen personas más leídas, más cercanas a la cultura que sus predecesores. Y eso es una buena noticia. El otro día estuve en la presentación de la última novela del narrador valenciano Vicente Muñoz Puelles, y allí estuvo, en la mesa, comentando el libro, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Quien habló de la novela, sí, pero sobre todo, aprovechó también el acto para recordar lo que toda persona culta conoce sobre la situación del libro en nuestro país, sobre la importancia de la lectura y sobre su capacidad reveladora. Palabras de quien se acerca al modelo del político humanista. Es algo reseñable, después de tantos antecesores que parecían muy poco interesados en los asuntos de la literatura, el arte o el pensamiento. Y es que cuando los políticos no leen, ni frecuentan los otros bienes de la cultura, la sociedad tiene motivos para preocuparse.