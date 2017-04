PÁNICO AL BERNABÉU

A esta hora no tengo muy claro quién pitará al Valencia en el Bernabéu. Un rato es Gil Manzano, otro rato Jaime Latre y mañana igual se auto-coloca Díaz Vega para recordar tiempos pasados nada diferentes a los actuales. Cuando la Federación se aclare en este club de la comedia en el que vive que nos lo cuenten. Luego querrán que no pensemos mal con espectáculos como el de ayer.

De momento, lo que sí tengo claro es que lo de las designaciones es acongojante. O como quieran llamarlo. Resulta que Gil Manzano la lía en El Madrigal a favor del Real Madrid, sale del estadio con las famosas bolsas de merchandising madridista según contó Fernando Roig, y lo colocan frente al Valencia tras el clásico. No me digan que la cosa no tiene bemoles. Ni siquiera entro a valorar si el árbitro es realmente madridista desde pequeñito con sede en Don Benito o no. De hecho, cualquier persona tiene derecho a ser del equipo que quiera independientemente de su profesión. Lo que tiene que hacer es pitar bien y punto. Que es lo que no suelen hacer los árbitros en España y mucho menos cuando Madrid y Barça están por medio. Aún recordamos el Valencia-Barça de la primera vuelta o el mismo Valencia-Real Madrid de Mestalla en el que se ganó pese a otro arbitraje para la historia. Para la historia a favor del Madrid, claro.

Pero como lo de los regalos a los dos grandes es común y constante, no entraré en refrescar la negra memoria. Me centro hoy en los que eligen a los que pitan. A los que escogen convenientemente partido para este, nevera para el otro. ¿En qué cabeza cabe Gil Manzano con la película que le precede? ¿No había otro sin blanquecinos antecedentes? Si es que parece que lo hagan adrede, chico. Y digo 'parece' porque yo tengo claro que los árbitros no pitan deliberadamente a favor del Madrid (que es el caso que nos ocupa). Lo que pasa es que ante cualquier duda, un árbitro -que es una persona- sabe que equivocarse contra el Madrid supone la puesta en marcha de una maquinaria de presión que puede acabar con su carrera en el arbitraje. Equivocarse a favor del Madrid entra dentro del 'error humano' y hacerlo en contra es abrir la caja de los truenos con mayor presión mediática del mundo. Esto funciona así y lo sabemos todos. Es por eso que, tras el clásico y la campaña de que al Madrid le volvieron a birlar ante el Barça -permítanme que me revuelque por tierra un par de minutos-, el sábado nos podemos esperar cualquier cosa en el Bernabéu. Y todos pensaremos en Gil Manzano y sus bolsas de El Madrigal. Lo que es seguro, por cierto, es que el Valencia competirá. Como siempre ante el Madrid. Como en la ida en Mestalla. Así son estos chicos del Valencia. Tan previsibles como el estamento arbitral.