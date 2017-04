Por un debate sin injerencias externas

Desde los tiempos del estadounidense Monroe (1823), pasando por los del mexicano Estrada (1930) hasta llegar a los de su consagración en la Carta de las Naciones Unidas (1945), el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados ha sido tan universalmente aceptado por los pueblos civilizados como conspicuamente ignorado por aquellos cuyos dirigentes se hallaban unos pasos más atrás en la evolución de la especie humana. El principio se sostiene sobre la creencia de que la convivencia pacífica entre los Estados solo es posible partiendo de la base del respeto mutuo a lo que cada uno de ellos decida hacer en su propio territorio; y en un contexto de generalización de la democracia implica la asunción de que en cada país la ciudadanía es lo suficientemente sabia y capaz como para determinar lo que más le convenga, sin necesidad de que otros desde fuera se lo dicten.

Pero por razones que se me escapan nadie parece haber reparado en la conveniencia de instituir un principio similar en relación con las unidades territoriales internas de cada país. Tal vez fuera porque cuando se fraguó nuestra Constitución a nadie se le ocurrió que una comunidad autónoma pudiera disponer de motivo, presupuesto y voluntad para inmiscuirse en los asuntos internos de otras; o tal vez porque se pensara que el natural rechazo popular a estas injerencias las convertiría automáticamente en contraproducentes. Pero el hecho es que esas repudiables interferencias existen, y que en la Comunidad Valenciana -aunque no solo en ella: ahí están también Aragón y las Baleares- las conocemos demasiado bien, y las sufrimos desde hace demasiados años: tantos como los que la Generalitat de Catalunya lleva subvencionando a entidades y publicaciones de orientación nacionalista que difunden en nuestra tierra sus consignas.

Por mi parte, nada tengo en contra de la libre confrontación de ideas, ni me asusta el debate con quienes tienen un modo de entender la realidad valenciana distinto del mío. Pero cuando menos desearía que éste se llevara a cabo en igualdad de condiciones: sin que una lluvia de millones llegada desde más allá de nuestras tierras brinde a determinadas propuestas una apariencia de popularidad de la que no gozan, y sin que un bombardeo de subvenciones sirva para acallar las voces de quienes carecen de aliados tan manirrotos.

No se si es mucho pedir. Pero puestos a hacerlo, no estaría de más sumar a este empeño a quienes nos representan en la casa de todos los valencianos. En esas Cortes tan dadas a pronunciarse sobre aquello que no les compete, y a sentar cátedra sobre la paz en los rincones más remotos del planeta, que aquí y ahora deberían decir alto y claro que los valencianos somos un pueblo adulto, capaz de discutir sobre su futuro sin injerencias desde la otra orilla del Cenia. ¿O tal vez alguien en ese hemiciclo opina lo contrario?