El Cola-Cao

Reivindicaba ayer Alexis Marí la libertad de discrepar de la dirección de un partido político por parte de uno de sus miembros. En el suyo, Ciudadanos, se extrañaba de que el líder le hubiera criticado por ejercer esa libertad de criterio. Se refería Marí a la decisión de apartarlo de la portavocía en las Cortes Valencianas y de anunciárselo unos días antes si no cambiaba su postura ante los presupuestos generales del Estado. Para Marí, no son aceptables porque castigan a la Comunidad Valenciana; para Ciudadanos, ese detalle está supeditado al apoyo a Rajoy en un pilar tan importante de la legislatura como son las cuentas públicas.

Hasta ahí, la historia refleja un caso más de conflicto entre la fidelidad al partido y el deber para con los compatriotas. Y el problema es evidente cuando se mezclan las dos esferas. Ciudadanos es un partido de ámbito nacional y su mirada sobre los problemas locales es conjunta y global. Sin embargo, los diputados de un partido nacional en un parlamento autonómico se sienten entre la espada y la pared. Sobre todo, cuando su partido toma decisiones que perjudican a los ciudadanos representados en ese parlamento. ¿A quién se debe Marí o cualquier otro diputado? ¿A Madrid o a los valencianos?

El mismo reproche se le ha hecho a Bonig y al PP. Aprovechó las circunstancias el tripartito para afear a los populares que no participaran en el acto reivindicativo de ayer alegando que no lo hacían por «arrodillarse ante Génova» y obviando, por supuesto, el reproche continuo de «victimismo» que hacían contra Camps cuando exigía más inversiones a Rodríguez Zapatero. ¿A quién se debía entonces el PSPV? ¿A Madrid o a los valencianos? La diferencia ahora es que los partidos nacionalistas tienen resuelta la bicefalia porque no dependen de una dirección nacional más allá de la terreta -o rodalies-. En cualquier caso, la lealtad es un concepto más amplio que la mera obediencia, como reclamaba Alexis Marí al reprochar a Albert Rivera sus amenazas de destitución que se confirmaron ayer. La fidelidad se debe manifestar al partido y al programa, no a las personas. La fidelidad es a las ideas; la lealtad, a las personas. Marí decía que había sido fiel porque se había esforzado por cumplir el programa electoral. Sin embargo, es difícil considerar leal su comportamiento cuando aprovecha los micros para decir de su jefe: «ese día creo que (Rivera) se tomó una sobredosis de Cola Cao por la mañana. A mí nunca se me ocurría decirle a un compañero con el que tiene discrepancias sanas, que se vaya». La imagen del polvo de cacao como origen de la energía inusitada del presidente de Ciudadanos no es gratuita ni elegante, teniendo en cuenta las burlas que en su momento hiciera Juan Carlos Monedero. A nadie se le ocurriría insinuar recargas energizantes artificiales de quien se considera compañero. Quizás Marí también haya abusado de la hiel en estos días.