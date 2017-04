BISMARCK Y EL PP

Aunque la frase se atribuye a Bismarck no he conseguido contrastar la autenticidad de la misma. Al parecer, en una recepción a un embajador español, el estadista prusiano le expresó su admiración por España, un gran país, vino a decir, que lleva resistiendo siglos el empeño de los propios españoles por destruirlo. Me he acordado estos días de tan magistral sentencia a propósito de los problemas por los que atraviesa el PP, tanto a nivel nacional, con el estallido de un nuevo caso de corrupción, como a nivel local, con la disputa por la presidencia provincial de Valencia. El PP, sin duda, es un gran partido, una formación imprescindible en la democracia española, que ha sabido integrar a sensibilidades ideológicas diversas, desde el liberalismo a la democracia-cristiana, y ha cerrado con eficacia su flanco derecho, evitando el surgimiento de movimientos radicales de extrema derecha que en otras partes de Europa están adquiriendo un gran protagonismo. Pero hay que ver el empeño que ponen algunos de sus dirigentes en dinamitarlo, en impedir que salga de esa ciénaga de la que trata desesperadamente de huir desde hace años. No hay manera. Parafraseando a Bismarck, cabría afirmar que el PP es un gran partido, hasta el punto de que ha logrado sobrevivir a los continuos intentos de sus referentes por hacerlo fracasar. Lo de Valencia, por ejemplo, es inexplicable. Que una simple presidencia provincial haya provocado semejante grado de enfrentamiento y haya hecho que Génova se retrate de mala manera por medio de su hombre para todo (Maíllo) muestra hasta qué punto las siglas valencianas siguen ofreciendo un encefalograma casi plano. Cuando el tripartito en la Comunitat se lanza de lleno a la ofensiva con sus políticas más ideológicas (cerco a los colegios concertados y recuperación de los hospitales gestionados por la iniciativa privada) y cuando el tripartito local exhibe sin ningún pudor sus carencias, el PPCV se enfrasca en una pelea de gallos bochornosa en lugar de presentarse como una alternativa seria y creíble para esa mayoría silenciosa de valencianos que no respalda la progresiva radicalización del Consell y del ayuntamiento. Y mientras el PSOE vive su peor crisis desde el 74, Podemos se quita definitivamente la careta y Ciudadanos busca situarse, el PP madrileño vuelve a colocar la corrupción en el centro del debate, haciéndole gratis la campaña de publicidad al 'Tramabús'. Ciertamente el PP debe de ser un gran partido porque lo resiste todo, aguanta chaparrones, tempestades y hasta huracanes. Lo cual debería llevar al resto de partidos, y especialmente al de Pablo Iglesias, a preguntarse por el miedo que suscitan entre los españoles, que a pesar de todo prefieren seguir votando a los populares.