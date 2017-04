Ximo Puig, el jefe infiltrado

Hoy me chivo al jefe. Porque usted, Ximo Puig, Honorable Presidente de la Generalitat, es el jefe de este tinglado. La verdad es que he visto con satisfacción cómo defendía a la Comunidad Valenciana en el asunto del corredor mediterráneo, en el de la financiación autonómica... Cómo ponía orden en muchos aspectos de la gestión de la administración valenciana. Pero ya empiezan a crecerle los enanos y muy rápido. Lo de su conseller de Educación no tiene nombre. Ahora suprime 31 unidades concertadas de Bachillerato, de colegios con tanta solera como El Pilar, Guadalaviar, La Purísima de Alzira, Esclavas, Escolapios, El Vedat de Torrent... Genial Marzà: así los ricos pagarán más por los estudios de sus hijos y los pobres tendrán que sacarlos de estos estupendos colegios. Yo de mayor quiero ser muy de izquierdas. Ya la pifió con el decreto del plurilingüismo, que resumo: que para dar mucho en inglés hay que dar mucho en valenciano. Todo menos libertad de cátedra lingüística. El siguiente enano es la nueva televisión valenciana. Qué raro que la quisieran llamar À Punt, como la conocida concentración independentista catalana, y que su directora sea Empar Marco, la hasta ahora delegada de TV3 en la Comunidad Valenciana. Bueno, ¡pues ya sabemos por dónde van los tiros! Señor muy honorable don Ximo, vaya poniendo orden. Haría usted bien en ejercer de 'jefe infiltrado' como padre en el AMPA del colegio La Purísima o El Pilar, o como redactor de informativos de À Punt. A nuestros anteriores gobernantes les crecieron los enanos de la corrupción y no supieron atajarlos. Aquí le voy apuntando lo que puede hacerle perder las próximas elecciones si no le pone solución.