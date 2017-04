Liberté, egalité, fraternité y... tranquilité. En efecto, a los que todavía creemos, a falta de algo mejor, en esta descascarillada y anquilosada vieja Europa, cierta tranquilidad nos invade e incluso unos breves hipos de alivio. En principio vencerá Macron en la segunda vuelta, pese a la mezquindad ultraizquierdista de Mélenchon. Los radicales de izquierdas nunca demuestran elegancia en la derrota y por eso patalean. Si la gente (ah, la gente) no les vota en masa es porque andan dormidos o son bobos de baba. En fin. Lo bueno de Macron, de momento, es que atrapa a un amplio sector de los votantes. Los liberales se conforman con su tono de economía liberal, los de izquierda morigerada se contentan al recordar que fue ministro del socialista Hollande, ese gran desastre que ha dejado a su partido y al pobre Hamon en mínimos históricos. El que no se consuela es porque no quiere. Pero todo sirve con tal de frenar a la ultraderechista Le Pen, una suerte de Juana de Arco en hiperbólico y cachazudo que desgrana un mensaje de demagogia aplastante dispuesto para arrullar los tímpanos de las hornadas irritadas que añoran los tiempos de La Grandeur, aquel invento del general De Gaulle destinado a fertilizar la autoestima gabacha en vista del cobarde ridículo de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Desde este lado de los Pirineos nos interesa una Francia robusta y sensata que se mantenga en Europa. Ahora que por fin respiramos y volvemos a saturar playas y chiringuitos, resultaría catastrófico que nuestros vecinos se atrincherasen fuera de la moneda única y recuperasen esas fronteras de aranceles por las cuales desfilan toneladas de mercancías nuestras. Macron es un tipo precoz en el amor, el negocio y la política. Tonto, pues, no parece. Y, desde luego, siempre será mejor que la dominatrix Marine.