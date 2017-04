Los tanques no dialogan

Lo más espeluznante de lo que ocurre con Venezuela no es sólo que el narcodictador asesine a los discrepantes y encarcele a los contrincantes políticos. Ni que sus miles de generales co-trincantes de lo público pongan a las tropas al servicio de su propio beneficio. Ni tan siquiera la deleznable actitud de Pablo Iglesias apoyando al dictador previo pago del importe, claro. Tampoco la asquerosa justificación de los asesinatos y encarcelamientos de esa dictadura por parte del heterónomo Garzón, incapaz de reconocer que su ideología arruina y esclaviza a los países y sus pueblos por ser la antítesis de la democracia. Lo que más me espanta es que a estas alturas, y con los tanques en la calle, Zapatero proponga el diálogo como la única forma de arreglar el 'asunto'. ¿Puede haber diálogo entre un violador y su víctima? ¿O entre un yihadista suicida y sus explosionadas víctimas? Lo de Zapatero es inaudito. No puedo creer que con su supuesta madurez política sea tan incauto, por lo que me pregunto qué intereses espurios le pueden hacer mantener esa equidistancia entre el dictador y su victimizado pueblo. Con los tanques no hay diálogo, sólo muerte o rendición.