ROMPER LA CONTINUIDAD EN LA CONCERTADA

Durante la pasada legislatura, la oposición ahora gobernante dio énfasis a la comparación de la política educativa sobre la concertada de Valencia y Madrid, respondiéndose que era la misma y de esta insistencia es el relato político que persiste. Ni mucho menos. Desde la misma visión ideológica pues compartían mismo partido gobernante -el PP-, la defensa de la libertad de elección de centro se concretó de modo diferente. En Madrid se apostó por la concesión de suelo público para que la concertada también participara en la extensión de la red escolar. Aquí, el crecimiento del número de centros se basó en la red pública -aquello era Ciegsa- y el refuerzo de la concertada fue en la extensión de los conciertos. Así, poco después de firmar un acuerdo retributivo con los sindicatos, y en víspera de las elecciones de 2007, el conseller Font de Mora anunciaba los conciertos singulares de Infantil y Bachillerato.

Como ven, la diferencia fue notable: la extensión horizontal madrileña, más centros concertados, por la extensión vertical valenciana, más conciertos en los centros. Esta diferencia se encuentra, incluso, en las sospechas de mala gestión y/o presunta corrupción: los amaños de concursos para dar suelo a cooperativas de enseñanza en el contexto Púnica de Madrid a los sobrecostes de Ciegsa en la construcción de colegios públicos.

Pero más allá de lo anterior, esta apuesta vertical creó un modelo valenciano propio que reforzó el involuntario "privilegio" que los socialistas dieron en el marco Logse a los centros concertados: la continuidad de toda la escolarización no universitaria en un mismo centro educativo. A ojos de las familias, ésta es una de las grandes ventajas competitivas de la concertada, mientras que la pública se diseñó quebrada en colegios e institutos, desviando, a mi modo de ver de forma prematura, a los niños de 12 años a recintos y estructuras propias de postobligatoria.

Esa continuidad es la que quiebra el anuncio de no renovación de conciertos de Bachillerato. 31 unidades menos, que en verdad son el doble pues lógicamente el curso que viene caerán las correspondientes 31 unidades de segundo curso. Y más que serán, porque estas unidades son, en general, en centros de alta demanda, pero paralelamente la Conselleria ha endurecido la ratio para acceder a la concertación, por lo que durante las matriculaciones otros centros perderán unidades por no alcanzar el mínimo número de alumnos. Una «supresión progresiva de la concertación de las unidades no obligatorias» con la que Compromís cumple su promesa electoral y el PSPV-PSOE la añade, pues nada de eso decía su programa ni las medidas incluidas en el Pacto del Botánico. Aquí cabe la doble interpretación: que los socialistas han sido un 'stopper' que han frenado un mayor impacto en la supresión de unidades o que han asumido con crítica desganada el programa de sus socios de gobierno.

En cualquier caso, además del profesorado que puede perder su empleo y seguro algunas retribuciones (los conciertos son en esencia un convenio retributivo), los perjudicados serán los alumnos de esos primeros centros afectados, que perderán la ventaja de la continuidad en un mismo centro educativo, que aplica la misma metodología, comparte el mismo proyecto y facilita la coordinación pedagógica. A los 16 años, una etapa clave donde la socialización entre iguales aumenta su relevancia, se rompe su círculo cotidiano de amistades; una etapa académica clave que le prepara -y selecciona- para su acceso a la universidad, se añaden incertidumbre y cambios.

La idoneidad de esta continuidad la conoce y avala la Administración educativa. Fue, de hecho, uno de los grandes cambios introducidos en la admisión de alumnos, de tal forma que existe una adscripción directa entre colegio e instituto. Si no hay renuncia expresa, el alumno pasa directamente de un centro a otro.

Ésta es la continuidad que ahora se niega a los alumnos de los centros afectados. Así, no es exacto justificar, como hizo la vicepresidenta, que la continuidad está garantizada pues se mantiene el segundo curso concertado en dichos centros. Para ese curso sí, pero no para el resto de alumnos de esos colegios, que ya desde Infantil cuentan -contaban- que de ahí a la universidad.

La decisión, según Conselleria, se ha basado en «criterios objetivos». La sutilidad está en que pensar en el alumno afectado no ha sido uno de esos criterios.