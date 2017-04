El sábado toca fiesta grande. Poco le ha durado al Levante el luto por el descenso. Apenas un ay, un suspiro, y los granotas ya están otra vez ahí. La temida travesía por el desierto ha sido un simple paseíto por la sombra, muy llevadero en cualquier caso. Un garbeo para despejarse y regresar con más fuerzas. Ahora poco importa que se vaya a subir sin apenas ofrecer espectáculo. Como tantas cosas en la vida, el 'jogo bonito' está sobrevalorado. Lo importante es el resultado y los números son incuestionables. Tampoco importa que solo se hayan conseguido dos de los últimos nueve puntos. Ni que el récord histórico en Segunda se haya esfumado por bajar los brazos en el tramo final dejándose ir cuesta abajo (no queremos pensar en lo que pueden ser las últimas seis jornadas con el equipo ascendido). Ni tampoco ahora corresponde empezar a preocuparse por el futuro, por el qué será, por los cambios necesarios en la plantilla de cara a la próxima temporada para afrontar con garantías la Primera División. Todo eso ahora da igual. Ya habrá tiempo para planificar.

Ahora es momento de celebrar el ascenso. El partido vespertino del sábado va a ser, casi con total seguridad, el de la gran fiesta granota, el del ascenso matemático. Bastará con ganar a los carbayones para certificarlo. Todo está preparado. La fuente, los fuegos artificiales, las banderas, el 'merchandising', los regalos, la ciudad blaugrana, las visitas institucionales y las sorpresas anunciadas desde el club. Es momento de celebrar que la fortuna es caprichosa pero que no siempre es ingrata, como dijo Bretón de los Herreros. Esta vez no. Ha llegado la hora del quinto ascenso. Cita histórica que perdurará por siempre en nuestra memoria y en la de nuestros hijos. Como lo fue el ascenso en Vallejo, Jerez, Lleida o en el Ciutat frente al Castellón (un abrazo a los orelluts en estos momentos de zozobra albinegra). Es la ocasión idónea para recordar todo lo vivido con estos colores. De no olvidar a aquellos que ya no están con nosotros pero que nos siguen acompañando y dando fuerzas desde el paraíso granota.

Es la ocasión de revivir en un solo partido lo que significa formar parte de esta gran familia. El sábado se dan cita en el césped de Orriols los 108 años de historia de este club, concentrando todo el pasado en el presente. Ha llegado el momento de hacer ruido, de empezar a preocupar al club vecino por la posibilidad de que el Levante le arrebate en un futuro no muy lejano la primacía social futbolística en esta ciudad de la que sobrevive a base de rentas. Quedan pocas horas para proclamar oficialmente que el Levante ha vuelto para quedarse. De lanzar a los cuatro vientos, a pleno pulmón, un grito de raza: 'Se sent, es nota, València es granota'.