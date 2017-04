Europa respira

Después del 'Brexit', que ha sido un duro golpe pero no una andanada fatal para la Unión Europea, el triunfo en Francia de una opción política antieuropea hubiera dejado el proceso de integración muy debilitado, quizá paralizado o muerto definitivamente. Por ello, Europa ha respirado con alivio y hasta con indisimulable satisfacción al comprobar que pasan a la segunda vuelta un liberal europeísta, Emmanuel Macron, y la inevitable ultraderechista Marine Le Pen, que no tiene opciones si se cumple una vez más, como se cumplirá, el pacto republicano. Con todo, Francia no se ha ganado todavía la estabilidad porque, un mes después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se celebrarán el 11 y el 18 de junio las elecciones a la Asamblea Nacional -la llamada 'tercera vuelta'- por el sistema mayoritario puro, lo que permite prever que, con la actual división del mapa político francés, el nuevo presidente de la República tendrá que designar el Gobierno tras un proceso de negociación con la Cámara. También en Francia se ha evaporado el cómodo bipartidismo imperfecto que facilitaba las mayorías absolutas.