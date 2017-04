Una de las peores herencias que dejó la dictadura de Franco es haber convertido a los conservadores españoles en una especie de avergonzados. Si nos fijamos en lo que ha ocurrido en lo que llevamos de democracia, nos daremos cuenta de que la izquierda o el progresismo han ido ganando terreno e imponiendo sus criterios. Ha existido alternancia de gobiernos, pero mientras la izquierda deroga leyes que ha legislado la derecha, ésta no se atreve casi nunca a derogar las de la izquierda. La derecha española sufre una especie de 'vergüenza franquista' y esto le lleva a admitir como buenas cosas que a muchos españoles no les parecen bien. La permisividad con determinadas actuaciones de personas que no respetan nada crea un mal campo de cultivo para nuestra juventud. Es posible que en breve plazo, y a la vista de cómo actúan EE UU, Rusia y China, tengamos que rectificar. Un Estado no es la casa de Tócame Roque.