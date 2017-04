LA BALANZA OXIDADA

Hay más jueces que delincuentes y por eso nadie confía más que en el tribunal del viento. De suyo variable, porque depende del aire que corra y del que se esté quieto. El juez Eloy Velasco sigue investigando las vías de financiación ilegal del PP de Madrid. Una larga tarea. Los que la gente llama 'golfos de levita' siempre han procurado que no les pisen los faldones. La Seguridad Social, que amenaza con no ser ninguna de esas dos cosas, ha acumulado un desfase de 80.000 millones de euros del que no es responsable Rajoy, pero sí de haber aceptado la herencia. Lo peor de la gentecilla que nos ha estado gobernando es que no supieran hacer cuentas. No les está cuadrando ninguna, pero insisten en que están redondas.

¿Qué país o qué nación de naciones le vamos a dejar a los que vengan detrás, que no tienen más remedio que ponerse a la cola? Es muy dificultoso pesar y medir a los que procuraron hacer las cosas bien, en la exigua medida de lo posible, y a los que estaban tristemente convencidos de que España no tiene remedio hasta que no logremos olvidar la guerra llamada incivil, aunque la hicieran muchos compatriotas presuntamente civilizados. La tesis de don Gregorio Marañón, que yo se la oí en mi perpetua calidad discipular, es que las guerras civiles duran un siglo. Hay que esperar a que casquen los que la hicieron y a los que no la hicimos porque nos la dieron hecha. Hay que seguir viviendo y a mí no me desanima nadie porque nunca he tenido ánimo más que para sobrellevar mi destino de español, que por cierto dista mucho de ser el peor de los habitantes de este planeta. Tenemos a Messi, que parece de otro mundo, pero es del nuestro aunque sea del Barça. También Barcelona era mía, cuando fui 14 años a comprar libros el día de Sant Jordi, que para mí son todos los días.