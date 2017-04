Un adiós obligado

La dimisión de Esperanza Aguirre es el peor final imaginable para la carrera pública de una política de raza, con una trayectoria marcada por su rivalidad con Mariano Rajoy y por la interpelación continua a causa de los escándalos de corrupción protagonizados por sus próximos en el Gobierno de Madrid. Pero, al mismo tiempo, la retirada tardía de Aguirre vuelve a poner en evidencia la resistencia partidaria y personal a la asunción de responsabilidades políticas cuando afloran irregularidades susceptibles de actuación judicial, incluso cuando ésta se produce. La expresidenta de Madrid expuso ayer tres razones para explicar su decisión. La frase más llamativa en escena fue que se había sentido «engañada y traicionada» por Ignacio González, dando a entender que eso había ocurrido en el momento de la detención ordenada por el juez Eloy Velasco y no antes. La segunda de sus razones evocaba otras declaraciones suyas, al referirse al error cometido por descuidar la vigilancia debida. Argumento que podía haberse aplicado a sí misma tras la detención de Francisco Granados en octubre de 2014, renunciando de paso a presentarse a las municipales de 2015. El tercero de sus argumentos de ayer resultó aun más chocante, porque se atrevió a dictar la cláusula de un código ético que nunca cumplió: asumir responsabilidades políticas «sin dilaciones ni excusas». Para los ciudadanos resulta muy difícil creer que Esperanza Aguirre no supo nada hasta la detención de Ignacio González, o hasta la de Francisco Granados y la de otros cargos públicos de su confianza. La retórica del respeto a la Justicia y la colaboración con los jueces está tan devaluada, tan desmentida por los hechos, que los dirigentes tanto del PP como de otros partidos harían bien en prescindir de un recurso dialéctico que en realidad delata la farsa que representan ante cualquier denuncia. Porque no hay una disposición proactiva a depurar las irregularidades de la corrupción política. Basta contrastar la hemeroteca de declaraciones realizadas durante años con los correspondientes sumarios judiciales para cerciorarse de ello.