La semilla del mal

Tras una semana marcada por la corrupción, el panorama resulta desolador. Nos rebelamos y nos indigna sentirnos robados pero también decepcionados con nuestros políticos. Sin embargo, la corrupción tiene otro efecto perverso en el que a menudo no caemos. Se trata de la responsabilidad que ese tipo de comportamiento inmoral tiene sobre el éxito de propuestas políticas extremas. El caso más claro es Francia donde un favorito se ha enfrentado a un descrédito enorme por culpa de contrataciones irregulares de la familia. Hablo de Fillon, por supuesto. Su abatimiento en las últimas semanas ha ayudado a crecer a opciones tan extremas como la de Le Pen o, en el punto opuesto, la de Mélenchon. La peor de las distopías puede llegar por ahí: por el enfrentamiento entre posiciones radicales de uno y otro signo. Los gobiernos que proporcionan más estabilidad suelen ser moderados hacia un lado u otro, entre otras razones, porque son capaces de aglutinar apoyos en el centro que es donde se deciden realmente las mayorías sólidas. El PSOE llegó al poder en el 82 con un abrumador apoyo popular porque ofreció una propuesta de cambio sin estridencias. Lo mismo sucedió con el PP de Aznar. En el mundo que vivimos, las posiciones centradas tranquilizan y lo contrario, inquieta. No hay más que ver el apoyo de Trump a una Europa histérica como la de Marine Le Pen o la del Brexit. Divide y vencerás, decía el clásico. Nos encaminamos hacia un mundo de fronteras, de competición y no de cooperación pero la globalización es una fuerza centrípeta y opuesta de modo que el resultado no puede ser positivo.

El reinado de esos líderes populistas nace del fracaso de la política moderada que ha sido incapaz de frenar los abusos y excesos de los maleantes metidos a gobernantes Por eso la corrupción tiene unos efectos a largo plazo mucho peores que las crisis inmediatas o la falta de recursos a corto plazo. Cuando aquí en Valencia se reprocha a los 'gúrteles' y 'emarsas' las penalidades actuales, como recortes en educación o unos recibos de agua sobredimensionados, hay que ir más allá. Ese problema es real, pero la corrupción tiene efectos más perniciosos a la larga. Estos últimos son los que crean un caldo de cultivo proclive a discursos populistas. Es la construcción de una imagen de crisis que solo puede solucionar un vengador cercano al pueblo. Trump surge, entre otras cosas, de la convicción de que Washington es un coto privado donde solo unos elegidos controlan y perdonan los pecados de los aprovechados. En realidad él y su corte de millonarios son la crème de esa elite que parecen combatir, pero quienes les votaron creyeron que serían su freno. Del mismo modo, en Francia, la frustración que produce ver a los padres de la patria enfangados en corruptelas lleva a caer en brazos de los salvadores que pregonan la defensa de la República contra los enemigos, reducidos a los "no-nuestros".