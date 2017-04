Repitan el proceso o repetirán RTVV

Hacer la ley y la trampa. Redactar la norma por la que se creaba el Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico y elegir a una inelegible para su consejo rector fue el menor de los pecados que cometieron las Cortes Valencianas. Por más que podría convertir en nulos de pleno derecho todos los acuerdos adoptados por el referido órgano directivo. Lo malo es que conformó un 'consejo de administración' de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMV) a base de amigos y conocidos que no da una a derechas. Desde la irrupción y ocupación del Pirulí de Burjassot antes de que se constituyera la sociedad y casi antes de que expirara el periodo de vigencia del ERE, o sin el casi, a la publicación del baremo a aplicar en la selección del director general de la cadena cuando ya se conocía quiénes eran los aspirantes al cargo, pasando por la elección de la marca, un disparate con envainada incluida, sus decisiones se cuentan por pifias. Les pondré un ejemplo. Fíjense si plantearía mal las bases del concurso para la designación del 'primus inter pares' de dicha empresa (de titularidad autonómica, pero empresa al fin y al cabo) que sólo concurrieron a él periodistas. Una muestra de confianza en el gremio que yo, por lo menos, no puedo agradecerles porque también soy contribuyente y me conozco el percal. El único periodista español que ha demostrado estar plenamente capacitado para desenvolverse en el mundo de los negocios ha sido Lalo Azcona, presidente de Tecnocom. Todos los demás, aunque las generalizaciones sean odiosas y falsas, han fracasado en el empeño hasta el punto de que el que no ha sido nefasto para su empresa lo ha sido para el conjunto del sector, como Juan Luis Cebrián.

¿Acertó el consejo en cuestión al apostar por Empar Marco en lugar de decantarse por Josep R. Lluch, único de los concurrentes con experiencia en gestión de empresas audiovisuales? Juzguen ustedes mismos. Marco ha formado un equipo a cuyo frente todo apunta que figurará Esperança Camps, una colega y amiga suya desde la etapa de Canal 9 cuyos antecedentes extraperiodísticos no resultan especialmente halagüeños. Camps Barber (Ciudadela, 1964) fue consejera del Gobierno balear durante unos meses. El tiempo que tardaron 'todos sus directores generales' a animarse a ir a Mahón a explicar a sus mentores orgánicos lo paralizado que tenía el departamento -Vid. Diario de Mallorca, 26-03-2016-. ¿Qué más ha hecho Marco, que se sepa? Asegurar que por más cuentas que echa -se nota que es de letras- va a necesitar más personal que Tele 5 y Antena 3. Sólo para empezar. Lo que, sumado a las 62 personas que está reclutando ya el consejo para sentar las bases administrativas de la 2ª RTVV, me animan a expresar que lo más sensato que podría hacer el legislativo es 'bac i limpia'. Borrón y cuenta. Aprovechar la segunda oportunidad que le brinda su error para empezar otra vez desde el principio.