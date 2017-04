Ben cert és que ací, les pàgines de LAS PROVINCIAS, s'està raonant prou del Sant, Ferrer de llinage i Vicent de nom en recort del Martir; la gràcia acomodatriu del poble valencià, hui celebra sa festa, dilluns huitava de Pasqua. Pero eixa remor de trellat, costum i fidelitat a lo nostre, com si volguera apianar-se. Acallar-la no poden i si és cosa que afecta a la cultura valenciana, intenten semar-la negant-li ajudes.

¿Cóm sobreviuran els altars? ¿I les creus de Maig? -me pregunta un colega- ¿Qué no s'exalça la llengua valenciana? Sí, pero no s'impon, com el valenciàno de l'escola intoxicadora, cada dia més rebordonit i acatalanat, a caramull de prebendes, que per ad això no manquen milers d'euros oficials. Pero com ací som ben imaginatius, tenim els Milacres. ¡De milacre!, de modo quasi increible, sequirem reptant a la mentira organisada, la propaganda forasterisant, el mole de pensament únic i els interessos de politics abiaixats al nort. ¡Que no nos destorben ya serà prou! Aixina Sant Vicent i sa llengua valenciana seguiran fent milacres, com tantes centúries ya, com el personal sap i sent. Llibretos adaptant-se a les tradicions taumatúrgiques vicentines, per a poder-se representar n'hi ha de tots els temps i cada any se n'escriuen. Son membres de l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana AELLVA, qui va actualisant els texts per a interpretar-los els chiquets, travestits de personages històrics entranyats per valencians. I sense fer de manco a cap de creatiu d'esta lliteratura, recordar a Manuel Sanchez Navarrete qui, com a bon pedagoc i valencià, escrigué i preparà uns milacres dignes de montar-se com cal i representar-se en tots els mijos actuals. Si tinguerem una tv, sense hipoteques ni vicis orals.

També se'n parla ara molt de llibres. ¿Pero de llibres valencians de veritat? Bo, per ad aixó la Taula Redona en la RACV, demà de vespradeta. Vine i no et queixes.