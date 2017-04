Para no cometer pecado de lesa actualidad, y opinar sobre fichajes y el casting del banquillo, el columnista tiene que estar atento para disparar a las auténticas piezas importantes, caza mayor. Durante la procesión de Viernes Santo en Oliva, y hablando de las virtudes de Voro como hombre de club, y de la ingratitud en el fútbol, Fernando Aranda lamenta la poca relevancia que se ha dado a Manolo Mestre en la exhibición de la historia de Mestalla. Es verdad. Sin desmerecer la presencia de determinados jugadores en las lonas de las fachadas de Mestalla, hay que explicar que hubo un tiempo en que lo ordinario eran las alineaciones reconocibles, la proximidad de los jugadores con la entidad, su presencia constante, sedentaria, durante muchas temporadas, y su retirada, que concluía con la vinculación laboral al Valencia o montando una tienda de deportes. La ausencia de Manolo Mestre de nuestro particular altar de la fama es clamorosa, flagrante, incomprensible, para un jugador que disputó 323 partidos con la camiseta del Valencia, y estuvo vinculado al club durante 14 temporadas como jugador y 3 como entrenador. Uno, que no es de Oliva, también debe ser agradecido con la localidad de acogida parcial, y rememorar sus virtudes, aun siendo consciente de que nunca atesorará méritos para abandonar la eterna categoría de plata del foraster. Manolo Mestre era Manolet de Torura, en ese mundo nuestro y cercano que sirve para ubicar la familia y espacio concreto de las personas. A la conversación se une Antonio Savall, 'Antoniet el de la Gel', hijo de Antonio Savall, el tercer componente del grupo de tres amigos, Vicente Parra, el actor, Manolet de Torura, el futbolista, y Antonio Savall, 'el de la gel', por su oficio, que vio subir al autobús a sus amigos para triunfar en el teatro y en el fútbol, y que no tuvo más remedio que triunfar en la industria en Alcoi. Sin lanzaderas ni nada semejante. Hay una foto en el libro de Evaristo Falgás sobre el fútbol en Oliva de la Peña Chico, temporada 1946-1947, con Manolet muy niño cuando comienza a jugar, junto a Antonio Cots y otros personajes que me son tan cercanos. Y hay otra foto, final, la del cartel de su partido de homenaje, el 14 de junio de 1969, Beba Pepsi, la bebida de la cordialidad, con Manolo Mestre sonriendo a dos niños, un dorsal 5 y una fallera. El año del cincuentenario Manolet el de Torura aun pudo recibir el homenaje sentido que pocos jugadores del club han recibido, en agradecimiento a su compromiso y a la confianza y seguridad que transmitía. Lo contaba Evaristo Falgás recordando a su padre, que intervino en el fichaje de Mestre por el Valencia, y a su madre, que al ver su sufrimiento ante los ataques contrarios le decía: «No passes pena, Manolet està allí». Así que, menos cambios de cromos, y más Manolets de Torura.