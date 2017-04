LONGEVOS DEL CINE

Ilustre club. Trabajar en el cine alarga la vida. La gente que se dedica a lo que le gusta vive más, siempre que no medien drogas o accidentes. Los inevitables disgustos se mitigan con el entusiasmo profesional. El pasado julio cumplió cien años Olivia de Havilland. En diciembre lo hizo el mítico actor Kirk Douglas. La glamurosa Zsa Zsa Gabor estuvo a punto de llegar a centenaria, pero desgraciadamente falleció dos meses antes de conseguirlo. La actriz francesa Danielle Darrieux entrará el próximo lunes en el club de los centenarios. Sus ojos han contemplado todo un conflictivo siglo, con dos guerras mundiales y una asombrosa revolución tecnológica que no amaina.

80 años en el oficio. Nacida el 1 de mayo de 1917, Danielle Darrieux es la sutilísima intérprete de 'Operación Ciceron' (Joseph L. Mankiewicz, 1952, película de espionaje donde competía en perfidia con James Mason), 'Madame de.' (Max Ophüls, 1953, una conmovedora historia de amor) o 'Las señoritas de Rochefort' (Jacques Demy, 1967, musical en el que a sus 50 espléndidos años estaba tan guapa como Catherine Deneuve y Françoise Dorleac, sus hijas en la ficción). La primera película de Darrieux, con 14 años, fue 'El baile' en 1931, basada en una novela de Irène Némirovsky. Su último papel lo hizo en 2011 en el telefilme 'Eres tú, eres todo'. Ochenta años en el oficio. Se dice pronto.

También centenarios. Otras figuras del cine que también llegaron a centenarios: el productor Adolph Zukor (1873-1976), el actor Bob Hope (1903-2003) y el director portugués Manoel de Oliveira (1908-2015). Creo que a todos los cinéfilos nos emociona la longevidad de Conrado San Martín (96 años), Doris Day (95), Carl Reiner (95), Rhonda Fleming (93), Eduardo Fajardo (92), Asunción Balaguer (91), Arlene Dahl (91), Dick Van Dyke (91), Jerry Lewis (91), Angela Lansbury (91) o Sidney Poitier (90). Larga vida a quienes nos han ofrecido lo mejor de su talento, y no siempre con el viento a favor.

Nuclear. Anna Gabriel, dirigente de la CUP, dice que no le gusta la familia nuclear y heteropatriarcal. ¿Nuclear? Eso suena a bomba atómica más que a 'núcleo' (la médula, lo interior, lo firme de una cosa). La vida familiar puede ser un refugio aburrido o castrante, pero calificarlo de atómico me parece algo exagerado. ¿Heteropatriarcal? Le tengo manía a las palabras muy largas (esta tiene 16 letras), mixtas y con pedantería etiquetadora. Anna, ¿no podríamos dejarlo en 'heteropapi'? Son seis letras menos.

Temibles. Para nuclear/nuclear, el pulso que mantienen dos dirigentes temibles como Trump y Kim Jong-un. ¿Cómo se forjan esos heteropolíticos, como los eligen, de verdad están en sus cabales?

Ajedrez. Cuando leo cosas que escribí hace décadas suelo sentirme incómodo. El otro día repasé lo que escribí en la cartelera Turia en 1981 sobre la película 'El jugador de ajedrez' (Wolfgang Petersen, 1978). Avanzaba en la lectura y todo iba bien. «El cine nos miente», afirmaba en la crónica. Bien dicho. Señalaba falsedades en la representación fílmica de una partida de competición. «No es reglamentario que los alfiles tengan la parte superior de color distinto al resto de la pieza». Ahí le has dado, Rafa.

Metedura de pata. Confiado en mí mismo, llegó la metedura de pata. «Una máquina no puede ofrecer la más mínima resistencia a un campeón mundial», sostenía yo hace 36 años. El augurio no ha podido ser más erróneo. Hoy día ocurre lo contrario: un campeón mundial de ajedrez no puede ofrecer resistencia a una computadora medianamente 'alimentada'. Así lo reconocía Kasparov en 2014: «Ya no se puede vencer a un ordenador». No, ya no se puede.

Dos preguntas sin respuesta. Una: ¿Cuándo se reanudarán las exposiciones en el Almudín y las Reales Atarazanas? Dos: ¿Por qué la entrada en el San Pío V y el Centre del Carme es gratis mientras que en el Museo Príncipe Felipe cobran ocho euros, en el IVAM seis, en el Museo Nacional de Cerámica dos y en el MuVIM dos?

Incoherencia. Ya sé que la gestión de estos centros es autónoma y heteropapi (ninguna mujer dirige un museo valenciano), pero la incoherencia en un criterio básico -cobrar o no cobrar la entrada- confunde a los ciudadanos. Nos marea.