Frexit sí o no, esa es la cuestión

Al final, será Macron contra Le Pen. El corazón en un puño. Vivimos tiempos frenéticos en los que la política europea se juega en los campos nacionales. El Brexit y el fantasma populista que recorre el continente están convirtiendo cada elección casi en un disparo de ruleta rusa sobre el futuro de la UE. Aunque los europeístas salvamos los muebles en las elecciones holandesas de marzo, seguimos instalados en una montaña rusa de emociones y temores, y ahora nos la estamos jugando en las elecciones presidenciales de Francia. Nos la jugamos todos los europeos, no solo los franceses que son los que pueden votar. De la ensaladilla rusa de candidatos que tenían ayer opciones de pasar a la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales, dos (Le Pen, fascista, y Mélenchon, comunista) apuestan sin pudor por sacar a Francia de la UE. Por marcarse lo que ya se conoce como un Frexit.

Alejadísimas como están en sus principios, la extrema derecha y la extrema izquierda coinciden sin embargo en sus fines: dar la espalda al proyecto europeo para, dicen, resolver los problemas y las angustias domésticas. Volver al nacionalismo, al proteccionismo y, en algún sentido, al racismo. En total, esta visión compartida por Le Pen y Mélenchon, recibió anoche el apoyo del 40% de los franceses en la primera ronda electoral, casi la mitad. Un dato alarmante. El sistema de doble vuelta para elegir al presidente francés ha eliminado a Mélenchon, el socio de Podemos, lo que hace prever que, en la decisiva ronda del 7 de mayo, habrá una concentración del voto moderado en torno al liberal Macron y del voto antisistema con Le Pen. Demócratas contra populistas.

Macron representa el éxito del mal menor y constituye, por tanto, una incógnita enorme. Beneficiado por el hundimiento de las dos grandes familias políticas francesas (conservadores y socialistas), ha sustentado la campaña en su carisma personal. No tiene partido. Pero gobernar cinco años un país como Francia es muy difícil y necesitará proyecto, ideas, equipo. Los republicanos intentarán dárselo en las legislativas de junio. Ya veremos. La buena noticia es que, al menos, Macron no cuestiona la pertenencia de Francia a la UE y defiende su papel central en el proyecto común. El Frexit supondría un terremoto político que dejaría pequeño al Brexit. Podemos superar la salida de Reino Unido, pero difícilmente Europa resistiría la ruptura con Francia.

Nos queda, por tanto, confiar en que el triunfo del mal menor salve a Europa. No olvidemos la amenaza que representa ese 40% de la pinza anti-europea de Mélenchon-Le Pen. Será un combate duro. El Brexit, Trump y el referéndum italiano nos demuestran que todo es posible. Frexit sí o no, esa va a ser la cuestión. La ruleta rusa de la ensaladilla rusa en la montaña rusa de Francia. Que Dios reparta suerte. Y que Rusia no reparta nada.