First the world

Existen, han existido y existirán imperios. En la actualidad, el más conocido es el Imperio de la Ley. Hay leyes internacionales, leyes de patentes y marcas, leyes de la propiedad intelectual, leyes de libre comercio... El emperador de este imperio está en entredicho, ya que la crisis mundial también le afecta... y de qué forma. Los súbditos de este emperador ven en peligro de extinción sus privilegios. Aunque este imperio dispone de medios técnicos como para destrozar el planeta Tierra en un corto, medio y largo plazo, dependiendo de si los elementos utilizados son tecnológicos o militares. De darse un paso adelante en cualquier sentido, las consecuencias pueden ser devastadoras para nuestro planeta Tierra y hay que añadir que para la humanidad en su conjunto. Primero, las personas. Después, el imperio.

Realmente, casi sin darnos cuenta, todos somos escritores, escritores de nuestra propia vida. De una manera u otra, continuamos escribiendo la historia que una vez dos personas comenzaron. Deja de pensar por un momento en la política, en el fútbol, en el mal tiempo y en el trabajo para tratar de imaginártela. Como toda novela, tiene un principio y tendrá un fin, pero realmente ¿has pensado cómo quieres que sea tu final feliz? Porque somos nosotros los que elegimos a los personajes principales y a los secundarios, elegimos los lugares de los hechos y quiénes los rodean. Somos nosotros los que elaboramos y damos el ambiente característico que deseamos a cada escena. Los que elegimos el destino del personaje y sus recuerdos. Los que perfilamos el carácter del protagonista, sus sentimientos, decisiones y prohibiciones. Decidimos cuántos capítulos tendrá sin saber en qué momento escribiremos el último. Proponemos los objetivos y cómo llevarlos a cabo. ¿Quién sabe?, quizá en algún capítulo comencemos nosotros la historia de otra maravillosa vida.

Pero claro, a veces la pluma escribe por sí misma, según el momento, no es lo mismo escribir por la noche que amaneciendo en la playa. Somos conscientes y sin embargo nada borramos, sino que lo mejoramos. Le damos ese toque que nosotros queremos, esas pinceladas alegres o tristonas, esos comentarios positivos o negativos, esos detalles... Eso sí, será la única historia que permanecerá en nosotros y la única que no cambiará jamás. Y como en todas, habrá descuidos, problemas, malas decisiones, momentos difíciles, lo propio de toda novela, pero ahí quedará. Pensarás «¿qué mal, no?», una historia que no pueda ser borrada. Léela, recuérdala y vuelve a leerla. ¿No crees que es una maravilla? Luchar por tratar de cambiar aquello de lo que nos arrepentimos, por encontrar soluciones a esos problemas que aparecieron porque una vez escribimos desganados, por crear mejores capítulos. Indudablemente a todos nos inquieta, todos hemos escrito algo de lo que nos hemos arrepentido y que ojalá no hubiéramos hecho, pero eso no quiere decir que no pueda haber un final feliz. Como dijo una vez Jorge Luis Borges, «uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído».