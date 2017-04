CANET SE HA PRECIPITADO

Esta semana me voy a centrar en Arón Canet. Eso con respecto a lo ocurrido en el Gran Premio de Las Américas, aunque me vais a permitir que hable de la primera cita del CEV, que ha tenido lugar en Cheste. Con respecto a Austin, ha sido una verdadera pena lo que le ha ocurrido este fin de semana al piloto valenciano. Ha sido increíble lo rápido que ha estado todo el fin de semana en Estados Unidos.

Ha sido una verdadera lástima lo que ha ocurrido tras la primera salida, en la que Arón Canet había estado perfecto y ya había cobrado una ventaja con respecto a Joan Mir. En la reanudación Fenati ha sido perro viejo, le ha puesto nervioso y creo que se ha precipitado. La mirada que le ha lanzado al italiano y todo eso... se ha desconcentrado y cuando ha querido tirar se ha caído. Son cosas que pueden ocurrir en las carreras.

De todas formas, la segunda salida era muy compleja de afrontar. Es complicado cuando tienes una posición y estar al máximo nivel cuando se vuelve a dar la salida, como le ha sucedido a Canet. Tenía ya segundo y medio e iba muy bien. Volver a salir y tener que hacer de cero todo el trabajo... en una situación así es fácil cometer errores. A mí me pasó en Assen. Perdí los nervios y me sacaron de pista... al final acabé séptimo. Hay que ser muy frío, las carreras a veces son injustas.

En fin, una pena y a pensar ya en Jerez. Este fin de semana yo he estado con los chavales, del CEV dándoles las instrucciones que creo que son importantes de cara a afrontar las carreras y los entrenamientos en pista. También me he encargado de tranquilizarles y proponerles juegos para los momentos que están fuera de pista en que pueden aflorar los nervios. Les he mandado vídeos y hemos repasado dónde podemos mejorar. Todo esto hace que estén a tope. Aparte, he observado todo lo que se podía mejorar dentro del box.

Estoy encantado por todo el trabajo que se ha hecho. Me muerdo mucho las uñas y paso bastantes más nervios que cuando soy piloto. Ha sido un fin de semana espectacular.