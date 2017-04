BUEN TIEMPO SECO QUE HACE ESTRAGOS

No hay manera. Buen tiempo es el que llena playas, hoteles y bares, y no el que mantiene vivo el ciclo hidrológico, que además de permitir que se produzcan alimentos para todos -también para surtir bares, restaurantes y hoteles- renueva las existencias de agua para que funcione el suministro en todos los grifos del país, y por supuesto también en las sanitarias duchas playeras y en el llenado de piscinas.

Pero no hay manera, la lluvia, tan necesaria, se ha acuñado como sinónimo de mal tiempo. No digamos la nieve, que está muy bien en las pistas de esquí, pero sólo allí, por favor, que no caiga en las carreteras de acceso, que eso complica la vida a turistas y visitantes. Ha de llover o nevar donde y cuando digan los interesados, a la demanda, y el resto, buen sol a raudales. Pues van listos. Como listos andan, pero desgraciadamente por el lado del desespero, legiones de agricultores y ganaderos de toda España que sufren largos periodos de sequía y ven peligrar sus cosechas de secano, así como las reservas de los embalses para poder regar los cultivos en los próximos meses de verano.

¿Y qué se le va a hacer si no llueve? Pues nada, a conformarse tocan, pero tampoco estaría de más que desde el campo se notara que en el resto de la sociedad española anide algo más de comprensión, y que no se persista tanto en la salmodia del «buen tiempo que reina en todo el país», porque al mismo tiempo se ignora que esa situación que es tan satisfactoria para unos, resulta muy lesiva para otros, y a la larga será fatal para todos (sin agua). Nada cambia ni empeora, pero los que padecen la penuria en directo sienten además el agravio de verse ignorados, y sospechan que de ello se deriva la poca o nula atención oficial para ir en su ayuda, y mucho menos para resolver algún día las situaciones de desequilibrio hidráulico.

Recordaba la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) días atrás que desde el campo se desea que meteorólogos y medios de comunicación dejen de hablar de 'buen tiempo' cuando hace calor y no llueve, porque «eso será buen tiempo para las terrazas de los bares, pero, desde luego, para el campo no, porque llevamos unos meses con un tiempo pésimo».

Ahora que tantas iniciativas se renuevan para intentar paliar el despoblamiento de comarcas rurales del interior de la Comunitat Valenciana y del resto de España, no estaría de más que las comisiones de estudio y planificación que se anuncian tuvieran muy en cuenta que una de las principales causas radica en la ausencia en aquellos lugares de suficiente agua para producir: ni llueve con abundancia y regularidad ni existen redes que aseguren el suministro. Así que mejor irse a la urbe, aunque sea de camareros, y pasarse al otro lado, a gozar del favor del buen tiempo seco. Ya que llueve poco y sólo cuando quiere, ¡maldita lluvia!