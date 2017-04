MÁS ALLÁ DEL SEÑOR LOBO

Hace unos meses, VCFSud, uno de los colectivos más creativos que pueblan Mestalla, se descolgó, vía pancarta y a modo de agradecimiento por los servicios prestados, con una ingeniosa etiqueta para Voro González: nuestro señor Lobo. El mismo apelativo del tipo sosegado, elegante y resolutivo, encarnado por Harvey Keitel, que saca del apuro casi sin despeinarse a Samuel L. Jackson y John Travolta en el tercer segmento de 'Pulp Fiction'. De verbo y acción directos, el personaje de Keitel se presenta a primera hora de la mañana en una casa de Los Ángeles con la coletilla «soluciono problemas» como tarjeta de visita para, contra un crono avasallador, enmendar en cuarenta minutos una muerte y un empastre sanguinolento. La memorable actuación, certificada por el agradecimiento del personaje de Jackson («Quiero decirle, señor Lobo, que ha sido un placer verle trabajar»), acaba con Keitel saliendo de la historia a toda velocidad para retornar al anonimato.

Huelga decir que el nuevo apelativo de Voro hizo fortuna enseguida. Casi tanto como aquel epíteto épico, «el defensa que come tornillos», con que lo rebautizó Alfredo di Stéfano a mediados de los ochenta. No era para menos. En el momento de la confección de la pancarta, en el breve currículum como técnico del de L'Alcúdia lucía uno de los porcentajes de puntos más altos logrados por un entrenador del Valencia, así como varias apariciones salvadoras (en especial la primera, en los estertores de la era Soler) que disiparon los temores del descenso. Todo ello conseguido sin alardes ni pantomimas, con la misma filosofía vital que sacó al equipo de Segunda en 1987: discreción, trabajo y honradez.

Confieso que el sobrenombre cinematográfico aplicado a nuestro hombre me gusta, aunque siempre le he encontrado un pero. El señor Lobo es en la película de Tarantino el último cartucho al que recurre Marsellus Wallace, jefe de los personajes de Travolta y Jackson, para solventar el estropicio causado por sus esbirros. Una opción a la desesperada para casos prácticamente imposibles. A mí, sin embargo, siempre me ha gustado ver a Voro como algo diferente a una simple solución de emergencia. Es, en realidad, mucho más que el cómodo resorte que hay que apretar para huir de la habitación en la que, de manera relativamente frecuente en los últimos años, se ha visto encerrado el Valencia. Es un activo de primer orden que el club tiene la suerte de tener de su lado. Alguien que representa lo mismo que en su momento supusieron Rino, Cubells, Mestre, Pasieguito o Roberto Gil. En otras facetas, como las de entrenador del filial o delegado, siempre ha rayado a un nivel excelente. Y basta observar sus registros al frente del primer equipo para constatar que su presencia aporta el equilibrio necesario para evitar problemas.

Hay quien trata de dinamitar la presencia de Voro en el Valencia, cuestionando su papel como conductor del grupo y su competencia para dirigir a un equipo en Primera División. Tratan de zaherir a un hombre de la casa, honesto y preparado, con, por ejemplo, el sambenito de su amistad con los jugadores, que supuestamente lo invalida para dirigir con mano firme al equipo. Lo hacen para, dicho sea de paso, colocar en su lugar al primer vendedor de humo, al estilo Neville o Koeman, que pase por la calle. Voro, por el contrario, no vende humo sino resultados. Y lo ha hecho siempre en situaciones límite, sacando un buen rendimiento a piezas que no ha seleccionado y, en consonancia con lo que mamó en su etapa como jugador, teniendo muy presente a la cantera. Suyo es, no lo olvidemos, el mérito del ascenso y la consolidación de Carlos Soler (¿cuentan, acaso, los minutos de la basura de Prandelli?) y Lato en el primer equipo.

Es muy posible que el Valencia tarde en recuperar el paso perdido tras tanto tiempo acumulando tonterías y decisiones difícilmente defendibles. Soy de los que piensan que en la reconstrucción deportiva del equipo habría de pesar, y mucho, el componente valencianista. La experiencia de gente que conoce y ama al club y que puede aportar su experiencia para volver a armar un equipo sólido y eficaz. Por ello creo que Voro y su equipo de trabajo habrían de jugar un papel fundamental al frente del Valencia 17/18. No es justo que quien ejerce reiteradamente de apagafuegos del equipo de su vida tenga que volver al anonimato, oscurecido por el tramposo brillo de oropel del recién llegado.