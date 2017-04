ABIERTO EN CANAL

En España, para demostrar cómo nos llevamos, solemos decir eso de que «a los enemigos ni agua», y vemos a los contrarios como a unos miserables que se atreven a no pensar como nosotros, que somos los que siempre llevamos razón, por mucho que nos pese acarrearla. Así hemos llegado a aburrir al juez Velasco, que ha confesado que no puede hacer su trabajo y solicita un cambio de destino. La 'operación Lezo' aburre a cualquiera que no esté previamente aburrido y más si anda escaso de medios, es decir, sin ningún euro que le llegue hasta el mes que viene, que será mayo florido y angustioso. Con dinero los duelos son menos, pero si hay escasez de ese líquido imponible es muy dificultoso el camino y mejor es abandonarlo y que lo emprendan otros. El buen juez Eloy Velasco ha pedido otro destino, mientras defiende la labor de los jueces instructores. El juego sucio del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ahora en la trena, ha hecho que bajen turbias las aguas del Canal, en un tiempo puras y cristalinas. ¿Quién se acuerda de aquella época cuando el agua era menor de edad y el pobrecito de Asís la llamaba «útil y humilde y preciosa y casta»?

Se han destapado muchos manejos en el poder, cuando Ignacio González creía que ese manto lo protege todo, pero los golfos también están desnudos aunque hayan procurado forrarse. La Comunidad de Madrid está sumida en la corrupción desde los tiempos llamados del 'tamayazo' y la llegada de Esperanza Aguirre, experta en no enterarse de nada, llegó al poder y se rodeó de mucha gente que todos los madrileños procuran evitar por la calle. 'Gürtel' y 'Púnica' todavía no nos sonaban como ahora, quizá porque Francisco Granados había ocultado su verdadero rostro pétreo. Ahora a la lideresa se le exige la dimisión, pero ella no sabe cómo se hace eso. Confió en las personas menos dignas de confianza y Madrid tiene que pagarlo, aunque sea a plazos.