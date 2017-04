Todos funcionarios

Hay un pueblo en la provincia de Málaga, Cortes de la Frontera, cuyo ayuntamiento arrastra desde hace unos años graves problemas económicos, hasta el punto de que los empleados municipales han estado varios meses sin cobrar sencillamente porque no había dinero para pagarles. Como tantos otros consistorios, me dirán. Sí, pero en éste podríamos asegurar que se superaron casi todos los límites. Para hacerse una idea piensen que con una población que no alcanza los 4.000 habitantes llegó a tener unos 300 funcionarios, es decir, uno por cada doce o trece vecinos. Aplicada esa ratio a Valencia ciudad, en lugar de los 4.500 empleados con que aproximadamente cuenta el ayuntamiento de la capital, debería tener unos 70.000. Una locura. Así ha acabado Cortes de la Frontera, como tantas otras Administraciones públicas que vivieron por encima de sus posibilidades, gastaron lo que no tenían en proyectos que no hacían falta y encima pagaron mordidas a diestro y siniestro, lo cual vale tanto para la Generalitat Valenciana como para la Catalana, la Junta de Andalucía o la Comunidad de Madrid, aunque La Sexta sólo tenga ojos para esta tierra, como si aquí hubiéramos inventado la corrupción. El caso del pueblo malagueño me ha venido a la memoria estos días ante la acumulación de noticias que parecen circular todas ellas en la misma dirección. A saber: el Gobierno central (que les recuerdo que es del PP, o sea, de derechas) y los sindicatos (que suelen ser de izquierdas) preparan una oferta pública de empleo para los próximos tres años de unos 280.000 puestos de trabajo. Han leído bien, 280.000. Más: la consellera Gabriela Bravo afirma que la Generalitat necesita unos 4.500 funcionarios más «para evitar el colapso». Vuelven a leer correctamente: evitar el colapso. El colapso ¿de qué? Virgen santa. Seguimos: el director general de la Agencia de Seguridad, José María Ángel, asegura que en la Comunitat hacen falta 2.000 bomberos más. Dos mil, ¿eh?, ni uno más ni uno menos, dos mil, que no son pocos. Y termino (de momento): la directora general de la nueva radiotelevisión pública valenciana, Empar Marco, anuncia que ha hecho cuentas y más cuentas y que con menos de 500 empleados no sale la cosa, no pueden empezar a emitir ni la carta de ajuste ni volver a poner Bonanza en versión original y con subtítulos en valenciano normalizado. Así que juntando estas noticias lo he visto claro, he adivinado el futuro, ¡quieren que todos acabemos siendo funcionarios! El problema, me temo, va a ser cómo pagarles, a ellos, a los pensionistas, a los parados, a las rentas mínimas de inclusión... Alberto Garzón, el de Izquierda Unida, está de gira por España explicando qué es ser comunista en el siglo XXI (ya hay que tener valor). Me temo que entre unos y otros le están quitando su espacio electoral porque como nuestros dirigentes cumplan sus promesas de aquí a nada toda España vivirá del Estado.