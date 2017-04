'Sobre-cogidos'

'Sobre-cogido' decía haberse quedado un ciudadano de a pie madrileño, remarcando 'sobre' y 'cogido', aludiendo a los llantos de Esperanza Aguirre y los sobres que se han cogido en el caso de Ignacio González. No es para menos. Entre sollozos y sorpresas ya no sabemos quién es quién. Deducimos que los políticos son excelentes actores y el que más poder tiene mejor sabe mentir. Suma y sigue.

Iba yo camino del sur en un AVE hasta los topes, sentado en uno de esos asientos con los que Renfe te castiga a tener que verle el careto durante todo el viaje al vecino de enfrente. El vecino, en este caso vecina, era una rubia de bote que iba además de guay, llevando unas gafas negras en plan estrella del rock que no se quitó en las dos horas y media que tardó el tren en llegar a Málaga, durante las que yo permanecí encajonado en mi asiento, sin atreverme ni tan siquiera a ir al vagón cafetería a tomarme un cortado. Así que, sin otra cosa mejor que hacer, me dediqué a entretenerme poniendo a parir para mis adentros a la del pelo oxigenado, que me estaba poniendo de los nervios porque, además, como no se quitaba las gafas negras no sabía si me estaba mirando también ella a mí o estaba durmiendo.

Entonces, cuando por fin la voz del azafato anunció por la megafonía la inminente llegada a la estación de María Zambrano y lo hizo primero en español y luego en un inglés de esos para echarte a llorar, yo permanecí sentado tranquilamente en mi asiento, observando a las hordas bárbaras abalanzarse hacia las salidas, como si dieran algún premio por ser el primero, sorprendido al ver que también la barbie superstar permanecía inmóvil frente a mí, sentada en su asiento y ajena a mi presencia, en un vagón ahora ya completamente vacío.

-Marta, vámonos.

Así se dirigió a ella la asistente de movilidad al tomarla de la mano y guiarla hacia el vestíbulo, mientras yo no sabía dónde esconder mi cara de capullo y observaba a esa rubia albina, probablemente ciega de nacimiento, alejarse por el andén.