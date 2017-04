SE LE DIO POCA IMPORTANCIA AL PARTIDO

Hay dos formas diferentes de apostar por un jugador de la cantera y tener éxito. Una, será mérito casi total del entrenador, que va concediendo oportunidades al chaval, sin que este aporte un rendimiento desmedido, pero aun así, se le sigue poniendo por la confianza y la fe que en él se deposita, sabiendo y esperando que a medida que vaya jugando, se hará definitivamente futbolista de la primera plantilla. Y la segunda, aquella en que lo pones una vez, y el rendimiento del chico es de tal envergadura, que ya no se puede prescindir de su participación. Es aquella en la que el entrenador poco ha tenido que hacer. Soler es de estos últimos. No es tanto mérito de Voro. Es un logro casi exclusivo de Carlos, que desde el minuto uno demostró su capacidad y personalidad. Sólo es un apunte, para los que valoran la decisión de Voro con respecto a Soler, y sobre todo tras dos partidos en los que la posición en la que el entrenador valencianista ha colocado al jugador, haciendo disminuir su participación y con ello su rendimiento sobre el terreno de juego, y que ha influido claramente en un descenso de nivel de juego del equipo en general sobre el campo. Desde su incorporación definitiva la once inicial, Parejo encontró un socio en la creación, Enzo, y los demás, una alternativa en la búsqueda de jugadores con los que combinar, y el equipo un futbolista que contagia entusiasmo, desparpajo, alegría, y toda la chispa que a este grupo le hace tanta falta. Pero Voro decidió, por segunda vez consecutiva, colocarlo en banda. Y no funcionó. Si a esto le añadimos, temporada larga, actitud relajada, poca intensidad, poco ritmo y poco compromiso, el resultado final es el de 'me han pasado por encima'. No pelea el Málaga por nada más que el Valencia y, sin embargo, qué manera de correr, de jugar, de querer y de resolver. Así esperaba ver al equipo en este tipo de partidos, y con todo ya finiquitado. Pero, ayer al menos, dio la sensación de que ellos, los futbolistas del cuadro andaluz, tienen más orgullo.

También es verdad, y sin querer justificar, que esto ya es cuestión de tiempo, y seguramente de implicarse mucho más en determinados encuentros. Tanto para los jugadores como para los técnicos, jugar en Mestalla, y en algunos partidos fuera de casa, dependiendo del rival, gozarán de una mayor voluntad del grupo por responder. Del resto, mejor ni hablar. Y así me pareció el de la Rosaleda. La alineación ya nos hizo intuir que al partido se le daba menor importancia. Cancelo por Montoya, Medrán y Mina sobre el campo, Soler a la banda, Zaza y Orellana en el banquillo. Es decir, vamos a intentar competir, pero me importa mucho más el partido del miércoles ante la Real Sociedad en Mestalla y el del Bernabéu el sábado que viene.

En todo caso, tengo que reconocer que poco me afectó la derrota. Como muchas otras veces he dicho, el análisis y la toma de decisiones debe ser la correcta entre esta y la próxima temporada. Y resultados demasiado positivos, cuando ya no nos jugamos nada, y a final de temporada, nos podrían hacer equivocar.