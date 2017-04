EL PAÍS DE LOS MUERTOS VIVIENTES

La actuación estelar de Carles Mulet, senador de Compromís, ha estremecido a la mayoría de los ciudadanos españoles con una pregunta de ultratumba formulada al Gobierno: ¿está preparado el Ejecutivo para un Apocalipsis zombi?

¿Pero quién es Mulet? Un senador de Compromís nacido en 1975, cuando Franco ya estaba en coma irreversible. Otro antifranquista sobrevenido.

Mulet es natural de Castellón de la Llanura. Militó en EUPV. Fue auxiliar administrativo de Compromís. Tuvo idéntica cualificación en el ayuntamiento de Villarreal. Su tarea consistía en atender las llamadas telefónicas del 010. Actualmente es también un pez gordo de Units Pel Poble de Compromís, en Cabanes (3.006 habitantes).

En 2016 defendió el maltratado idioma leonés durante una intervención en el Senado. Según Julio Camba, el gallego viene a ser un castellano mal hablado. Hasta tal punto es cierto que cuando los políticos gallegos hablan gallego se les entiende, sobre todo a Núñez Feijóo.

Del mismo modo, la presunta lengua leonesa es un gallego de peor calidad. A encender o enchufar la televisión dicen 'prender' la televisión, pegarle fuego. Una buena idea, sin embargo.

Mulet es la Torre de Babel de Compromís. Defensor de la multiplicidad idiomática de los pueblos colonizados: el leonés, el vasco, el valenciano, el arapaho (Wyoming), el cheyenne (Montana y Oklahoma), el castellonense, entre otros.

Pero lo que más le interesa políticamente a Carles Mulet es el tétrico universo de los zombies. Él mismo tiene semblante de zombie. Pálido de rostro, ojeras pronunciadas, un pendiente en el lóbulo de su pabellón auricular izquierdo. Escalofriante. De película. Y lo más esclarecedor. Según aseguró en el Senado el 20 de abril del año en curso, estuvo en el Valle de los Caídos, y cuando intentó 'pisotear' (textual: lo dice en un vídeo) la tumba de Franco, un guardia de seguridad, 'que cobra de nuestros impuestos', se lo impidió, afirma en el mismo vídeo.

Nos adentramos en conductas analizadas por Sigmund Freud en 'Psicopatología de la vida cotidiana'. Una persona que puede vivir desahogadamente en Castellón de la Llanura, quien por su edad no padeció la dictadura franquista, cobra religiosamente de los tributos de los españoles y que en vez de ir de excursión a Cinctorres o a la ermita de la Magdalena portando una caña, acomete una tediosa excursión para 'pisotear' la tumba de Franco, podría ser 'el paradigma indiciario' (Freud, de nuevo) de una inclinación morbosa, reprimida a duras penas mientras entretiene su mente redactando preguntas necias para que el Gobierno le responda en su calidad de senador y no de zombie.

Hemos llegado al quid de la cuestión y a varios interrogantes. Se trata de hipótesis de trabajo inspiradas en la serie televisiva norteamericana 'The Walking Dead'. Las preguntas son dispares. ¿Es Carles Mulet un muerto resucitado de la película 'Yo anduve con un zombie' (1943), obra maestra dirigida por Jacques Tourner y no superada hasta la fecha? ¿Tal vez algún confidente le había avisado de que un camarada republicano iba a revivir para transformarse en un zombie al servicio de Compromís? ¿O fue a contratar un ballet tan macabro como el de Michael Jackson ('Zombie Dance', 2009) para el 'Nou d'Octubre' de 2017, junto a 'El Fadrí', torre campanario laica de Castellón de la Llanura?

No es menos verosímil que su estancia -momentánea- en el Valle de los Caídos tuviera otra intención. Promocionar el idioma leonés entre los 33.872 enterrados de ambos bandos, el 'facista' y el 'rojo'. No es casualidad que vistiera una camiseta verde con esta leyenda: 'Llionés Na Escuela'.

El colmo del 'zombismo' es que Vicent Marzà incluya en su agenda la lengua leonesa para sumergir a los niños obligatoriamente, todavía en pañales. 'El que va davant, va davant'.

'Nun se pueden afogar los suaños. Non. /Nin tampoucu los sentimientos, / nin los deseyos. Non. Por munchu que s'intente. / Nun pudieron afogar Oliegos. Non / Nin tampouco la sua hestoria, / nin el sou espíritu. Non'.

Compromís, partido hermano del 'País Leonés', hace suyos los anteriores versos en la lengua leonesa. Y pedirá su independencia en otra pregunta-zombi dirigida al Gobierno.

Penamos, sin culpa alguna, en un país de zombies. Nos conducen, poco a poco, a la sepultura como Nación.