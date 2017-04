Estoy por recomendar que no lo busquen de momento, pero tampoco quiero ser aguafiestas. Lo que sé es que en marzo y en las primeras semanas de abril había lista de espera de ejemplares en algunas librerías y que Amazon estableció turno de envío. Les hablo -qué cosa más rara- de un libro, que me imagino ya estará disponible sin problemas en la Feria que abrió el jueves sus puertas. Lo acaban de publicar dos profesores de historia -Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García- tras una larguísima y esforzada investigación documental. Editado por Espasa, lleva por título '1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular'. Y ha causado una verdadera conmoción -cuatro ediciones en menos de dos meses- y no solo por el título.

Quizá haya algún lector que se esté quedando decepcionado. Quizá ocurre que los que buscan una literatura inflamada y vengadora, un panfleto de propaganda contra el Frente Popular o -mucho peor- un alegato en favor del golpe de estado franquista, están cosechando desilusiones. Porque de eso no hay nada en el trabajo de dos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que han aportado, además del sudor de su frente, la gracia inteligente de hacer lo que nadie había hecho hasta la fecha: formularse preguntas, meterse de hoz y coz en los archivos olvidados e investigar. Porque resulta que en la mayor parte de los fondos documentales oficiales de España los papeles relativos a las elecciones de febrero de 1936 llevaban ochenta años acumulando polvo sin que nadie se tomara la molestia de trabajar.

No hay que alarmarse por la cuestión porque es algo netamente español. Las verdades, especialmente las de la Historia y la Literatura, parece que nos hayan sido reveladas por la divinidad y que sean inconmovibles. Nadie parece interesado en revisar con nuevas técnicas lo que hicieron otros en el pasado... Si de la Memoria Histórica se trata, apaga y vámonos: todo parece que haya sido escrito ya -sobre todo por dos o tres profesores ingleses- de modo que se pasa el río sobre las verdades inconmovibles y consagradas.

Por fortuna, eso se sostiene mal con gente joven que no le tiene miedo ni al trabajo ni al qué dirán. Los profesores Álvarez Tardío y Villa García nacieron, respectivamente, en 1972 y 1978, en plena Transición. Franco, la República, y en este caso las elecciones del Frente Popular, son para ellos objetos de un laboratorio en el que hay que trabajar al servicio de la información y la formación de los españoles.

Sin pasiones que ya no conducen a nada positivo, dejemos, en efecto, que la dichosa Memoria Histórica vaya haciendo su camino, desde el respeto debido a todos los que fueron contendientes y defendieron sus ideas. Mientras tanto, trabajen los más jóvenes en busca de datos, hechos y verdades que no se han estudiado o que se han trabajado de forma parcial y rutinaria. Tendremos buenos resultados; como este.