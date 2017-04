LARGA VIDA AL FEMENINO

El fútbol siempre ha formado parte de la vida de muchos. No sólo el balón. Los cromos, los partidos por televisión, la asistencia en grupo al estadio, la literatura, viajes asociados al fervor por tu equipo, el colegio... Recuerdos que se amontonan encadenados en ocasiones sin una cronología definida. En Chiva, hace muchos años, cuando el césped ni era artificial ni era césped, un grupo de chicas se alistó para jugar al fútbol. Las podías ver tanto en fútbol once como en algún campeonato de fútbol sala. Incluso alguna que fue después Fallera Mayor de Valencia se calzó las botas mucho antes como cazagoles en el área. Lo que parecía extraño dejó de serlo. Me viene a la cabeza ese recuerdo como primer paso a la fiesta que se vive hoy en Mestalla. La continuación de la que en la primera vuelta se celebró en el Ciutat de València con miles de personas en la grada. Valencia Club de Fútbol y Levante UD se enfrentan en plena lucha por la tercera plaza de la Liga Iberdrola, la marca que se ha puesto al frente para impulsar una competición. El Mini Estadi del Barcelona estaba lleno para seguir una semifinal de Champions de fútbol femenino ante el PSG. Uno de los pocos aciertos de Meriton en su estancia en Valencia es la apuesta por el fútbol femenino. La presidenta, Layhoon Chan, ha priorizado la sección femenina con el objetivo de apoyar a un equipo que lucha de poder a poder a los grandes de la categoría. De la mano del argentino Cristian Toro se han convertido en un bloque casi imposible de ganar. El Valencia ha seguido la línea marcada y recta del San Vicente. El Levante, por su parte, apostó desde hace tiempo por el fútbol femenino y ha convertido la barras azulgranas en un clásico en la categoría. Hoy el fútbol valenciano femenino es un referente a nivel nacional. El paso se ha dado desde el momento en el que en las entidades a las que pertenecen han empezado a creer en sus equipos, les han abierto las puertas de su estadios y han invitado a la afición a disfrutar del fútbol. Hoy, más allá de la rivalidad, Mestalla tiene que ser una fiesta en la que prime el fútbol, el respeto, la animación y la competitividad entre dos equipos que han sido ejemplo a lo largo de toda la temporada. Merchina Peris, la hija de Vicente -pieza clave en la historia del Valencia- fue la primera chica en marcar un gol en Mestalla. Hoy, saltarán al terreno de juego las herederas de aquel sueño para afianzar una realidad que se debe prolongar en las próximas temporadas. Como escribía la semana pasada José Ricardo March, la recuperación de las secciones deportivas del Valencia puede ser un gran paso para dignificar el centenario. El Levante ha cogido ventaja en esa carrera. La apuesta por el femenino es merecida, recompensa al trabajo de muchos años y el partido hoy en plaza grande no es el fin sino el principio de un largo camino.