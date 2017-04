Una ONG intenta captar nuevos afiliados o donantes a base de sensibilizarlos con un anuncio que incide en lo del desperdicio alimentario. El eterno dilema: en el primer mundo tiramos o dejamos perder mucha más comida de la que haría falta para alimentar a la población que pasa hambre. ¿Qué hacer, entonces? Siempre que aparecen entre nosotros problemas de cosechas que se van a estropear irremisiblemente, porque no hay precio o valen menos de lo que cuesta recogerlas, surge la cuestión: ¿Y no hay manera de enviar esto al tercer mundo? No, miren, la logística, los mercados y todo eso. Además, ¿a qué parte del tercer mundo? Y sobre todo, ¿quién paga el transporte?, y luego la complicada distribución en el lugar. Está claro, no es posible enviar cebollas a cualquier parte de África sólo porque aquí sobren de repente, y menos aún cabe improvisar. A lo peor ni siquiera les hacen falta cebollas, sino más bien pan. Lo ideal es traducir lo que hay que dar a dinero y trabajar con divisas y programaciones a medio y largo plazo. Con el dinero se compra lo que se sabe que hace falta en tal sitio, también se paga a quienes emplean tiempo y conocimiento en saber qué se necesita en un país y en cómo llevarlo. Igualmente sirve para ir creando estructuras productivas locales que se encarguen de obtener lo que precisan, y así, poco a poco, ir reduciendo la dependencia exterior, con permiso de los grandes especuladores pendientes de todo esto. En cualquier caso, si hace falta ayuda urgente para mitigar hambrunas se envían cereales, conservas, leche en polvo... Cosas básicas, nutritivas y que no se estropean. Por eso extraña que el anuncio de la ONG centre su idea del desperdicio alimentario del primer mundo en frutas y verduras frescas, lo más perecedero, lo que no cabe en una operación de ayuda a distancia contra el hambre .