LA COPA AMÉRICA AÑORA VALENCIA

Escribo esta semana desde la dársena de la isla de Bermuda, en medio del Atlántico, con la tierra más próxima a no menos de mil kilómetros de aquí, en North Carolina. Un relojito de números rojos avanza hacia atrás y anuncia que quedan cerca de treinta días para que empiece la Copa América -en realidad es la Louis Vuitton Cup para elegir al equipo que desafiará al defensor, el Oracle, en la final, que sí es la Copa América-. Despliego mi ordenador al lado de un 'Black and Storm' (mejor que no pregunten qué es) y observo un agua de un precioso tono azul turquesa.

El lugar es hermoso y lo llaman el Dockyard, en la punta de ese garfio que es la isla Bermuda, con agua al norte y al sur. Todo suena muy exótico, pero hasta ahí. Me ha traído, como en el chiste, con un portugués, un italiano, un inglés y varios franceses, Norauto, uno de los patrocinadores del Groupama Team France, que, por cierto, eligió Valencia como sede en España. Y lo que me he encontrado aquí, a falta de un mes para la competición, es decepcionante.

Nadie está contento en Bermuda. Sí, es un lugar con unas playas que proporcionan decenas de 'likes' en Instagram, pero es también un lugar donde nada parece indicar que la celebración de la competición náutica más elitista sea inminente. El aeropuerto es una caseta con una larga pista de aterrizaje donde solo llega un vuelo diario de Europa y que tiene su nicho turístico en la costa Este de los Estados Unidos. Ahí desembarcan americanos rechonchos con el bolsillo bien provisto, tocados con una gorra de béisbol y la bolsa con los palos de golf al hombro.

Y se marchan en un taxi al Fairmont, un hotelazo con playa privada que tiene al lado un campo de golf de ensueño. Cada mañana, antes de salir a jugar unos hoyos, se ponen hasta arriba de bacon y huevos revueltos en un desayuno buffet donde un cocinero te prepara al instante unos rutilantes huevos fritos.

Pero los regatistas no son millonarios y allí todo es carísimo, está mal comunicado y es muy incómodo para llevar a las familias. Las dos partes de la dársena están unidas por un puente en construcción y en el lado donde se instala el village todo son grúas y contenedores.

En los alrededores todo está por hacer. El centro de prensa está por remodelar y unos pacientes operarios se toman toda una mañana para colocar unas barandillas en la escalera de piedra que da acceso al centro de acreditaciones.

Una carreterita estrecha comunica por encima de las bases la dársena con el Dockyard y permite verle su sucio culo: zonas mugrientas y desastradas. La única forma de caminar por allí rumbo al puerto deportivo, rodeado de algunas tiendas y bares vacíos (se llenarán en verano), es a través de una angosta acera y un par de tramos sin nada, donde el caminante se ve obligado a pasar por el asfalto confiando en el buen talante -gente paciente y amable que jamás toca el claxon- de los simpáticos habitantes de Bermuda. Por cierto, de camino al puerto pasas por la puerta de la prisión.

En la zona comercial apenas hay gente. Padres con una niña que rechupetea un helado y jóvenes que te animan a subirte a una moto náutica o a nadar con los delfines. La tienda donde se venden los productos de la Copa América está vacía y la dependienta mira su ordenador aburrida. Cuando entro a cotillear los precios, me mira con desgana. Se ve que quien entra suele salir con las manos vacías.

Durante estos días he podido hablar con varios regatistas, personal de diseño, electrónica, cocineros y demás trabajadores. Algunos estuvieron hace ya diez años en Valencia -cómo pasa el tiempo- y todos añoran aquella edición. Ahora rememoran el carril bici por el que pedaleaban rumbo al puerto desde la ciudad, donde tenían comida a buen precio, teatros, cines y un largo jardín por el que pasear o salir a correr. Aunque lo primero que añoran es que en Valencia hubo doce equipos (ahora son seis) con 17 tripulantes en cada barco (ahora seis). Aquello era un hermoso encuentro de decenas de nacionalidades que choca con la deshumanizada Copa América del Oracle, creado por Larry Ellison, que ha llevado la competición a ese refugio fiscal llamado Bermuda.

Apuro mi cóctel y brindo por aquella Copa América que dio a Valencia más de lo que nos quitó. Aunque algunos sean incapaces de otear el horizonte hasta alcanzar Bermuda.