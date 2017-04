Ya no caben evasivas

La citación al presidente Rajoy para que declare en calidad de testigo en el juicio sobre la primera etapa de 'Gürtel' y el encarcelamiento del sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, han ensombrecido en tres días las perspectivas de la legislatura hasta el punto de dejarla completamente en el aire. Por un lado, queda demostrado que la revelación incesante de casos de corrupción organizada y continuada que implican a tantos dirigentes y cargos públicos populares no es una mera circunstancia que el partido de Rajoy pueda sacudirse mediante una sucesión de declaraciones evasivas, sino que es momento de tomar las riendas de la situación con actitudes enérgicas. Por otra parte, cabe concluir que el presidente no ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional porque se trate de un 'testigo casual', sino porque el tribunal entiende que está en condiciones de arrojar luz sobre lo que ocurría en las finanzas de un partido del que era secretario general. Sentadas estas dos premisas, la prisión incondicional de González es la escena en la que desemboca por ahora una peripecia que, hasta la denuncia formalizada por el Gobierno Cifuentes, se acomodó en la connivencia activa del PP de Madrid y pasiva del PP nacional. El presidente Rajoy y su partido se enfrentan ahora a una disyuntiva. Tienen en su mano esforzarse para hacer patente un drástico cambio de actitud que proteja la legislatura ante próximas revelaciones judiciales y tienen en su mano dar por concluido este segundo mandato de Rajoy para desafiar a las demás fuerzas políticas a un nuevo duelo electoral. Resultaría más sensato que Rajoy optase por la primera vía en busca de entendimiento con los demás grupos parlamentarios, entre otras razones porque el calendario judicial y sus pesquisas son inexorables, y no obedecen a cambios de legislatura.