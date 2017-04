22 años de ausencia y sigo aprendiendo

No elegiste la fecha, coincidió con la de Cervantes y Shakespeare, y dado que curiosamente también fuiste un genio en otros campos, es una bonita anécdota. Fuiste conocido como maestro de las múltiples habilidades que poseías y de las que nunca quisiste presumir ya que entendías el conocimiento, el avance, la mejora, como la aportación de muchas personas. La historia no tiene el espacio para tu nombre, Profesor Don Vicente Chuliá Campos, junto a pioneros que, como vos, hacen avanzar la sociedad. Que sepas que, para intentar compensarlo, he pedido al alcalde Ribó que estudie poner vuestro nombre a una calle de Valencia, esa ciudad de la que presumías dondequiera que fueses.

No puedes imaginar lo que han avanzado las cosas en casi todos los campos a los que aportaste tu saber, como el transporte aéreo de enfermos (del que realizaste el primero estatal entre países, cuando la UE no existía), donde hay prototipos de aeroambulancias semiautónomas que creo llegarán a ser una realidad.

Curiosamente en Valencia, organizado entre otros por tu estimada Universitat de València, se celebrará entre el 2 y el 5 de mayo un encuentro a nivel estatal donde se reunirán equipos de sanitarios, bomberos, rescatadores y estudiantes con el fin de realizar escenarios simulados de situaciones de emergencia para desarrollar operaciones de rescate, simulacros en toda regla como esos de los que tú fuiste pionero.

Como dijo tu amigo y colega, «te fuiste dando una lección magistral de cómo no habían de hacerse las cosas ante un accidente en la carretera», y te puedo confirmar: hemos mejorado muchísimo en ese aspecto. Siempre en mis pensamientos, siempre en mi corazón, tu hijo, un bombero-conductor que te tiene siempre presente.